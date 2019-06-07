نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس النظام الحديث “التابلت” جميع المحافظات وزارة التربية والتعليم

بعد انتهاء امتحانات سنة أولى ثانوي للعام الدراسي 2018/ 2019 بالنظام الحديث للامتحانات “عبر التابلت” ينتظر نحو ما يزيد عن نصف مليون طالب نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 آخر العام، ويترقبون ويبحثون عما إذا كانت سيتم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم من عدمه، ونقدم لكم بموقع كلمة دوت اورج التفاصيل حول نتائج أولى ثانوي آخر العام.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

تشير التوقعات أن نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 سيتم معرفتها بالاسم ورقم الجلوس بجميع المحافظات عقب الإعلان عن ظهورها من خلال المدارس، ولم يتضح بعد رفعها على مواقع مديريات التربية والتعليم بموقع الوزارة، بينما يتم رفع نتيجة الصف الثالث الثانوي بالموقع الرسمي للوزارة لجميع المحافظات.

رابط وزارة التربية والتعليم

نقدم لكم رابط مديريات التربية والتعليم لكافة المحافظات المصرية، والذي وضع عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم،وذلك لمتابعة عما إذا كانت نتيجة أولى ثانوي ستظهر في كل محافظة برابط نتائج الامتحانات المخصص للطلاب من عدمه، ونتيجة لان ذلك العام يتضمن نظام امتحاني مختلف لطلاب أولى ثانوي، فينتظرون أن يتم الإعلان عن النتيجة بجميع المحافظات في وقت واحد.

موعد نتيجة أولى ثانوي 2019 جميع المحافظات