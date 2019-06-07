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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات ” الترم الثاني ” وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019

كتب هاجر عليفي آخر تحديث
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات ” الترم الثاني ” وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 موقع وزارة التربية والتعليم

يستعد موقع وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس، حيث إنته جميع طلاب الصف الأول الثانوي من أداء امتحانات الترم الثاني، وبدأت عمليات البحث عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لجميع محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والمنيا وأسيوط والغربية والشرقية والدقهلية وأسيوط والفيوم والقليوبية وسوهاج وقنا والأقصر وبقية المحافظات، وذلك من خلال جميع المواقع الإلكترونية وموقع وزارة التربية والتعليم واليوم السابع وبوابة فيتو ومصراوي.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

خلال الأيام الماضية قد إنهى جميع طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي جميع الامتحانات، وقد أداء الطلاب امتحانات نهاية العام وفقا للنظام التعليمي الجديد الموضوع من قبل السيد الوزير  ” طارق شوقي”، وقد بدأت الامتحانات ببعض التعسرات سواء عطل النظام الإلكتروني وتمكين الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني عبر الإنترنت، ولذا لجأت وزارة التربية والتعليم لإمكانية أداء الطلاب الامتحانات من خلال النماذج الموضوعة بترتيب مختلف لامتحانات الصف الأول الثانوي.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات " الترم الثاني " وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019
نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 الفصل الدراسى الثانى

موقع وزارة التربية والتعليم

على ما يبدو أن موقع وزارة التربية التعليم قد إنتهت من تصحيح أوراق امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 وقد بلغت نسبة النجاح ما يقرب من 80% وفقا للنظام الجديد، وخلال الساعات القادمة سوف نتعرف من تصريحات وزارة التربية والتعليم أنه يمكن إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نهاية العام من خلال بوابة النتائج بوزارة التربية والتعليم أو من خلال المدارس التابع لها جميع الطلاب.

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عن الكاتب

هاجر علي

حاصلة على بكالوريوس الطب ، أحب متابعة الأخبار وكتابة المقالات في كافة المجالات وأهوى الرسم ومتابعة أفلام الرسوم المتحركة.

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