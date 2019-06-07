نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات ” الترم الثاني ” وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019

يستعد موقع وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس، حيث إنته جميع طلاب الصف الأول الثانوي من أداء امتحانات الترم الثاني، وبدأت عمليات البحث عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لجميع محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والمنيا وأسيوط والغربية والشرقية والدقهلية وأسيوط والفيوم والقليوبية وسوهاج وقنا والأقصر وبقية المحافظات، وذلك من خلال جميع المواقع الإلكترونية وموقع وزارة التربية والتعليم واليوم السابع وبوابة فيتو ومصراوي.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

خلال الأيام الماضية قد إنهى جميع طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي جميع الامتحانات، وقد أداء الطلاب امتحانات نهاية العام وفقا للنظام التعليمي الجديد الموضوع من قبل السيد الوزير ” طارق شوقي”، وقد بدأت الامتحانات ببعض التعسرات سواء عطل النظام الإلكتروني وتمكين الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني عبر الإنترنت، ولذا لجأت وزارة التربية والتعليم لإمكانية أداء الطلاب الامتحانات من خلال النماذج الموضوعة بترتيب مختلف لامتحانات الصف الأول الثانوي.

موقع وزارة التربية والتعليم

على ما يبدو أن موقع وزارة التربية التعليم قد إنتهت من تصحيح أوراق امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 وقد بلغت نسبة النجاح ما يقرب من 80% وفقا للنظام الجديد، وخلال الساعات القادمة سوف نتعرف من تصريحات وزارة التربية والتعليم أنه يمكن إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نهاية العام من خلال بوابة النتائج بوزارة التربية والتعليم أو من خلال المدارس التابع لها جميع الطلاب.

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