نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ينتظر الآن الالاف من طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام، قيام وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019، والتي من المنتظر أن تكون في الساعات القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019.

رابط معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس:-

بعد أن تنتهي مراكز التصحيح الالكترونية من أعمال التصحيح وعددها حوالي 2000 مركز على مستوى الجمهورية تم تشكيلها لتصحيح اجابات طلاب الصف الأول الثانوي، ستقوم وزارة التربية والتعليم برفع النتيجة عبر موقعها الالكتروني وذلك من خلال الضغط هنا

كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام الحصول على النتيجة من خلال القيام بترك رسالة تتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث سنقوم بعرض النتيجة بعد اعتمادها من جانب السيد الاستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

يذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء اعمال امتحانات الصف الأول الثانوي العام2019 والتي انتهت في الأول من شهر يوليو الجاري، للإعلان عن بعض التفاصيل الخاصة بامتحانات الصف الأول الثانوي، حيث أكد السيد الوزير في تصريحاته في المؤتمر الصحفي موجهاً تصريحاته للطلاب وأولياء الأمور أن اجابات الطلاب في امتحانات الصف الأول الثانوي العام هتبسطكم جداً وتؤكد بأن طلاب الصف الأول الثانوي العام قد استوعبوا جيداً فكرة استخدام التابلت في الاجابة عن أسئلة الامتحانات.