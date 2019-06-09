نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر وزارة التربية والتعليم وتصريحات بشأن النتيجة

حالة من الترقب الكبير تسيطر على طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور لنتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات قبل بداية شهر يونيو، وذلك بالنظام الجديد ولأول مرة الامتحانات عبر التابلت والتخلي عن النظام الورقي القديم في ظل سعي المؤسسة التعليمية لتطوير التعليم والقضاء على ظاهرة الغش في الامتحانات وتقييم الطلاب بشكل سليم.

نتيجة الأول الثانوي

قالت وزارة التربية والتعليم الفني أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستكون جيدة وصرحت الوزارة بأن الطلاب بالفعل استطاعوا أن يستجيبوا للامتحانات بالنظام الجديد وأن المؤشرات الأولية جيدة جدا، وأكدت الوزارة أن هناك 256 مركزاً لتصحيح الامتحانات على مستوى الجمهورية ويعملون على تصحيح 150 مليون سؤال لطلاب الصف الأول الثانوي.

معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي

نضع بين ايديكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم الذي يعرض نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس ورابط بوابة التعليم الأساسي ولأول مرة النتيجة عبر نظام الامتحانات الجديد نظام التابلت، وأكدت الوزارة أن هناك مراعاة للمواد التي حدث فيها مشكلات أثناء أداء الامتحانات وأن كل طالب سيأخذ حقه بالكامل في الدرجات، وسيتم الاعلان الرسمي عن النتيجة خلال أيام قليلة وذلك بعد الانتهاء من التصحيح في جميع المحافظات وسيتم رفع النتيجة مباشرة بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم