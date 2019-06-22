نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني “معرفة” درجات شهر مايو إلكترونيًا

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 تمثل الشغل الشاغل تفكير الطلاب والطالبات في كافة محافظات الجمهورية، حيث أتمّ الجميع الامتحانات الخاصة بهم يوم الأول من يونيو الماضي ومر ما يزيد عن ثلاثة أسابيع وحتى الآن لم تظهر نتيجة أولى ثانوي، مما تمثل ذلك في حالة من القلق والتوتر بالنسبة لكل من الطلاب وأولياء الأمور.

ولكن أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي على نبذ القلق والتوتر، حيث يقوم المعلمون بأداء أعمالهم على قام وساق، في سبيل الحصول على نسبة نجاح دقيقة ومضبوطة توضّح مدى نجح النظام الجديد المعتمد على أسئلة تقيس مهارات التفكير والتحصيل من بنك المعرفة المصري اعتماداً على أجهزة التابلت.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

اكتب رقم الجلوس واسم المدرسة في تعليق لتصلك – من جانبنا – نتيجة أولى ثانوي من موقع وزارة التربية والتعليم فور إعلانها.

فيما أضاف الوزير، أن أعمال تصحيح نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس انتهت بالفعل منذ عدة أيام، ولكن جاري وضع اللمسات النهائية على النتيجة لكي تخرج بشكل مختلف شكلاً وموضعًا عن النتائج التقليدية مثل كل عام.

ومن جانبه، من المقرر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني كآخر ميعاد لها غداً الأحد الموافق 23-6-2019 بعدما أدت إلى حالة من الغضب في نفوس الطلاب لتأجيلها أكثر من مرة، بعد أن تم الإعلان عن ظهورها بعد إجازة عيد الفطر المبارك، دون أي سبب وراء تأجيلها.

رابط معرفة نتيجة أولى ثانوي برقم الجلوس 2019

رابط موقع بنك المعرفة

سنقوم بتحديث المقال حال وجود أي تصريح جديد.

تابعونا على موقع كلمة دوت أورج حيث نقدم متابعة مستمرة في نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 ضمن أخبار التعليم التي ننقلها لكم، سعيًا منا في تخفيف حالة القلق والتوتر التي تصيبكم، ومع ذلك، يجب عليكم التخلص من تلك الحالة لأنها لن تأتي بشئ ولن تغير شئ، خاصة أن نسب النجاح مرتفعة على الرغم من استياء بعض الطلاب من نمط الأسئلة الجديد وكثرة المشاكل الفنية.

وعلى الرغم من كثرة المشاكل الفنية، إلا أنه سيتم معالجتها خلال الثانوية التراكمية والتي من المقرر أن تبدأ العام المقبل وتحديداً من الصف الثاني الثانوي، ويكشف الوزير سيادته التفاصيل كاملة خلال المؤتمر الصحفي الذي يبدأ خلال ساعات، تابعونا لتعرفوا نتيجة الصف الأول الثانوي 2019.

بالنسبة للطلاب الذين لن يتمكنوا من الدخول على إشعارات بنك المعرفة، عليهم الانتظار بعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 اليوم السابع بما يقرب من 48 ساعة والتوجه إلى المدرسة وطلب النتيجة ورقيًا.