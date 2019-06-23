نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني عبر منصة بنك المعرفة LMS

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم غدا الاثنين سيقوم سيادته بمقر موقع وزارة التربية والتعليم بعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني، مع توضيح النسب المئوية للنجاح بمختلف المواد الدراسية.

وقد صرح سيادته أن نظام التابلت يطبق لأول مرة في مصر، وحقق نجاحا بنسبة كبيرة، وأشار أن هناك بعض المشاكل والمعوقات التي قابلت الوزارة لتنفيذ النظام الجديد، وكان على رأسها توصيل الإنترنت لكافة المدارس خلال فترة الدراسة وأثناء الامتحانات الدورية ومنتصف العام وآخر العام.

تأخر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بسبب الامتحانات الورقية

وقال سبب هذه المشاكل التقنية لم يؤدي طلاب 500 مدرسة على مستوى الجمهورية خاصة بالوجه القبلي امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني، وقاموا بوضح الاختبارات بالطريقة التقليدية الورقية، والتي كانت سببا رئيسيا في تأخير إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس.

يجدر الإشارة أن امتحانات سنة أولى ثانوي عام بدأت 19 مايو 2019 وانتهت الأول من شهر يونيو الجاري، علما أن أعداد طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية وصل نحو 585,980 طالب وطالبة بجميع المحافظات، وكان هناك فترة صباحية وفترة مسائية الصباحية لطلاب المدارس الحكومية وأيضا التجريبية، بينما الفترة المسائية شملت طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ظهور نتيجة سنة أولى ثانوي عام 2019 الترم الثاني برقم الجلوس يوم الاثنين خلال ساعات

أكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس ترم ثاني ستعلن الاثنين الموافق 24 من شهر يونيو الحالي، وسيتم إرسال إشعار لكل الطلاب بكل المحافظات على التابلت الخاص به.

كما يمكن للطالب الدخول على منصة LMS التابعة لبنك المعرفة المصري والتي تتيح نتائج امتحان الطالب مع معرفة الدرجات والتقدير والنسبة المئوية لكل طالب على حدة، كما تتيح معرفة الترتيب بالمجموع على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية.

وأوضح المصدر لجريدة “كلمة دوت أورج” أن هناك بعض التوصيات التي تمنحها منصة LMS بنك المعرفة المصري للطالب لتحسين مستواه في المادة التي حصل فيها على درجات منخفضة، كما أوضح أن الطلاب الناجحين الحاصلين على مجموع أكثر من 50% سينتقلون تلقائيا للصف الثاني الثانوي العام، بينما الطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 50% سيدخلون امتحانات الدور الثاني في شهر يوليو المقبل.

رابط بوابة منصة LMS الإلكترونية الرسمية: https://lms.ekb.eg

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة في مصر يؤدون امتحانات آخر العام في جميع محافظات مصر لكلا الشعبتين العلمي والأدبي، ووزارة التربية والتعليم العام و الفني تبذل قصارى جهودها لنجاح ماراثون الامتحانات هذا الموسم، والقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني التي انتشرت خلال الأعوام السابقة.