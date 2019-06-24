أعرف نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس لنظام التابلت والنظام الورقي بعد مؤتمر وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019، وذلك سيكون بعد عقد مؤتمر صحفي كبير اليوم 24-6-2019 يترأسه وزير التربية والتعليم، فبذلك سيتمكن الطلاب أخيراً في جمهورية مصر العربية الذين يدرسون بالصف الأول الثانوي العام الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي 2019 لنظام التابلت الجديد، حيث تأخرت النتيجة مدة كبيرة بأسباب مختلفة وقد توترت أعصاب الطلاب خلال المدة الماضية، ولكن أخيراً سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني.

مؤتمر نتيجة أولي ثانوي

وفق ما جاء من وزارة التربية والتعليم كما أعلنت خلال الأسبوع المنتهي، ستصبح النتيجة متوفرة لشهادة الصف الأول الثانوي العام اليوم الإثنين عبر منصة lms الإلكترونية، وقامت الوزارة بطمأنة الطلاب حيث صرحت أن النجاح أتت نسبته كبيره هذا العام، حيث قام المصححين بمراعاة المشاكل التي واجهة الطلاب خلال الامتحانات بالترم الثاني هذا العام لسنة أولي ثانوي، وقد فعل المصححون كل ما عليهم من أجل إعطاء كل طالب حقة وكان هذا سبب من أسباب تأخر النتيجة لصعوبة أمر التصحيح الإلكتروني، كما أن أعداد الطلاب قد تخطت 550 ألف طالب وطالبة.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 LMS

تقوم منصة LMS بتقديم نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس للعام الدراسي 2019/2018، وذلك من خلال وزارة التربية والتعليم نتيجة أولي ثانوي 2019 نظام التابلت والنظام الورقي بالكود السري للطالب وبرقم الجلوس.

يقدم بنك المعرفة المصري ميزة الاستعلام عن نتائج امتحانات الطلاب عبر منصة التعليم الإلكترونية LMS، لكن يجب أن يتم التسجيل في الموقع مسبقاً من أجل الاستعلام عن النتيجة.