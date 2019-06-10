نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم نتيجة اولي ثانوي رسمياً عبر رابط نتائج الطلاب للعام الحالي

تتابعون نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم الدور الأول، انتهت امتحانات آخر العام قرب انتهاء شهر رمضان يوم 1 يونيو 2019، وتسود حالة من القلق والتوتر بسبب ترقب الطلاب لظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس آخر العام عبر المواقع الإلكترونية الرسمية وفي المدارس، وقد شهدت امتحانات اولي ثانوي عام العديد من المشاكل التي لم يعهدها الطلاب من قبل، حيث واجه الطلاب صعوبات في الدخول علي منصة الامتحان، وأدت العديد من المدارس الامتحانات الورقية بدلا من الإلكترونية، وقد كانت هذه أول مرة التي يواجه فيها الطلاب اسئلة من خارج المنهج وتتطلب فهم أكثر من الحفظ، والآن يستعد الطلاب بجميع المحافظات لإعلان نتيجة الصف الاول الثانوي ترم ثاني 2019 وسنتابع معكم جميع الأخبار في هذه المقالة، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد حول نتائج الطلاب 2019.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس إلكترونيا، حيث يتسلمها الطلاب علي التابلت، أو يمكن الاستعلام بأي هاتف جوال أو جهاز كمبيوتر عبر الدخول علي الروابط المباشرة للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي 2019 ويتم الاستعلام برقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم

عبر الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولي ثانوي يمكنكم التوجه إلي صفحة نتائج الطلاب، ويتم اختبار السنة الدراسية وإدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة للإستعلام ثم النقر علي بحث.

روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

عند اظهار نتيجة الصف الاول الثانوي ستظهر نتيجة الطالب ولكن ليست بالدرجات، بل بالتقدير العام لكل مادة والتقدير النهائي للطالب، وإذا حصل الطالب في اي مادة من المواد المقررة علي “راسب” أو أقل من 50% فإنه يتوجب عليه حضور امتحانات اولي ثانوي الدور الثاني في شهر يوليو القادم، والجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني ستكون إلكترونية مثل الدور الأول.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

وسنتابع معكم في هذه المقالة كل جديد وحصري حول نتيجة اولي ثانوي 2019 وجميع تفاصيل نتائج اولي ثانوي الترم الثاني، يرجي ترك جميع التساؤلات في التعليقات وسنوافيكم بالرد في اسرع وقت ممكن

تابع ايضا

أخبار نتيجة ولي ثانوي

قال وزير التربية والتعليم أن نظام التعليم الجديد ناجح جدا بالنسبة لإجابات الطلاب، حيث أنهم قد ابهروا المصححين بالإجابات المميزة ، وأكد طارق شوقي أنه في العام القادم سيتم تجنب جميع الأخطاء والمشاكل التي حدثت هذا العام مع دفعة اولي ثانوي 2020 ودفعة الثاني الثانوي 2020.

تحديث

صرح وزير التربية والتعليم الفني عبر مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” على شاشة “mbc مصر” عمرو أديب، أن نظام التابليت الجديد في الصف الأول الثانوي حاليا يصب في مصلحة الطلاب، وذكر أنه ولا يتعارض مع درجات دخول الجامعة بأي شكل من الأشكال، وذكر أن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ليست محسوبة ضمن درجات دخول الجامعة. وتابع: “بإذن الله نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي هترضي الطلاب بنسبة 98%”.

تحديث

أكد وزير التعليم أن في الأعوام القادمة سيزول كل القلق والتوتر من الطلاب، حتي أنهم سيقوموا بالذهاب إلي السينما ليلة الامتحان، وهذا لأهم سيضمنوا النجاح في اختباراتهم، وسنتابع معكم كل جديد حول نتيجة اولي ثانوي، يرجي الاحتفاظ بالمقالة لسهولة العودة إليها ومعرفة النتيجة فور الإعلان عنها.

وسنتابع معكم كل جديد حول نتيجو الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات، للفصل الدراسي الثاني الدور الأول، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج.