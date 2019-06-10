نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم نتيجة اولي ثانوي رسمياً عبر رابط نتائج الطلاب للعام الحالي

تتابعون نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم الدور الأول، انتهت امتحانات آخر العام قرب انتهاء شهر رمضان يوم 1 يونيو 2019، وتسود حالة من القلق والتوتر بسبب ترقب الطلاب لظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس آخر العام عبر المواقع الإلكترونية الرسمية وفي المدارس، وقد شهدت امتحانات اولي ثانوي عام العديد من المشاكل التي لم يعهدها الطلاب من قبل، حيث واجه الطلاب صعوبات في الدخول علي منصة الامتحان، وأدت العديد من المدارس الامتحانات الورقية بدلا من الإلكترونية، وقد كانت هذه أول مرة التي يواجه فيها الطلاب اسئلة من خارج المنهج وتتطلب فهم أكثر من الحفظ، والآن يستعد الطلاب بجميع المحافظات لإعلان نتيجة الصف الاول الثانوي ترم ثاني 2019 وسنتابع معكم جميع الأخبار في هذه المقالة، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد حول نتائج الطلاب 2019.
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس إلكترونيا، حيث يتسلمها الطلاب علي التابلت، أو يمكن الاستعلام بأي هاتف جوال أو جهاز كمبيوتر عبر الدخول علي الروابط المباشرة للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي 2019 ويتم الاستعلام برقم الجلوس الخاص بالطالب.
نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم
عبر الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولي ثانوي يمكنكم التوجه إلي صفحة نتائج الطلاب، ويتم اختبار السنة الدراسية وإدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة للإستعلام ثم النقر علي بحث.
روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
عند اظهار نتيجة الصف الاول الثانوي ستظهر نتيجة الطالب ولكن ليست بالدرجات، بل بالتقدير العام لكل مادة والتقدير النهائي للطالب، وإذا حصل الطالب في اي مادة من المواد المقررة علي “راسب” أو أقل من 50% فإنه يتوجب عليه حضور امتحانات اولي ثانوي الدور الثاني في شهر يوليو القادم، والجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني ستكون إلكترونية مثل الدور الأول.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
وسنتابع معكم في هذه المقالة كل جديد وحصري حول نتيجة اولي ثانوي 2019 وجميع تفاصيل نتائج اولي ثانوي الترم الثاني، يرجي ترك جميع التساؤلات في التعليقات وسنوافيكم بالرد في اسرع وقت ممكن
تابع ايضا
- نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 موقع وزارة التربية والتعليم وموقع LMS الرسمي “نظام التابلت”
- بوابة الثانوية العامة المصرية| متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس والاسم
- azhar eg results| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس “جاري رفع النتيجة”
- “استعلام” نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 كل المحافظات عبر بوابة الثانوية العامة المصرية LMS
أخبار نتيجة ولي ثانوي
قال وزير التربية والتعليم أن نظام التعليم الجديد ناجح جدا بالنسبة لإجابات الطلاب، حيث أنهم قد ابهروا المصححين بالإجابات المميزة ، وأكد طارق شوقي أنه في العام القادم سيتم تجنب جميع الأخطاء والمشاكل التي حدثت هذا العام مع دفعة اولي ثانوي 2020 ودفعة الثاني الثانوي 2020.
تحديث
صرح وزير التربية والتعليم الفني عبر مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” على شاشة “mbc مصر” عمرو أديب، أن نظام التابليت الجديد في الصف الأول الثانوي حاليا يصب في مصلحة الطلاب، وذكر أنه ولا يتعارض مع درجات دخول الجامعة بأي شكل من الأشكال، وذكر أن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ليست محسوبة ضمن درجات دخول الجامعة. وتابع: “بإذن الله نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي هترضي الطلاب بنسبة 98%”.
تحديث
أكد وزير التعليم أن في الأعوام القادمة سيزول كل القلق والتوتر من الطلاب، حتي أنهم سيقوموا بالذهاب إلي السينما ليلة الامتحان، وهذا لأهم سيضمنوا النجاح في اختباراتهم، وسنتابع معكم كل جديد حول نتيجة اولي ثانوي، يرجي الاحتفاظ بالمقالة لسهولة العودة إليها ومعرفة النتيجة فور الإعلان عنها.
وسنتابع معكم كل جديد حول نتيجو الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات، للفصل الدراسي الثاني الدور الأول، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج.
التعليقات
3075
اللي معاه ربنا ناجح
لو سمحت هي النتيجة ظهرت
إزاي هيكون في رقم جلوس وإحنا إمتحان بالكود
يوم 15 او 20
النتيجة يوم 15
بليز احنا ملينا جدا من الانتظار ياريت النتيجه تظهر
اللي ذاكر ميقلقش علشان ربنا مبيضيعش تعب حد أما اللي مذاكرش بقا ربنا معا
متي النتيجة عن ظهر وهل هي ظهرت ام لا أريد الرد بسرعة من فضل حضرتكم
لسه مظهرتش
يارب أستر
يارب
يا جماعة أنا خايفة أوى ياريت حد يطمنى
هي النتيجة هتظهر امتا محافظة البحيرة
يا جماعه حد جاب النتيجه ولا ايه هى زهرة
ايه النظام الفاشل ده انا معترض عليه خرب حياة ناس كتيره
انا مش عارفه اجيب النتيجة وهلهي ظهرت ام لا أريد الرد بسرعة من فضلكم
النتيجه هتظهر امتا
النتيجه هتظهر امتا
تفائلوا الخير تجدوه🤗🤗🤗🤗🙄🙄😆😆😉😉😁😁
يا اخي ببنضني فيها حس فوكيه عنك
يا اخي ببنضني فيها حس فوكيه عنك
شيماء وجية محمد عبيد أولي ثانوي مدرسه الشهيد محمد فتحي رقم جلوسي ٥٤٣
النتيجه هتظهر امتا انا خايفه اووي
يا جماعة النتيجة هتظهر إمتة الواحد إنخنق
الله اعلم
ترقبوا النتيجة السنة القادمة
النتيجة هتبان امتى فى الغربية
النتيجه انتظار امتا
النتيجة عليها كم ساعة بالظبط حرام كده بالله عليك ترد على طول
انا واختي التوأم ذكرنا بس قلقين جداااااا وكان في اسئلة بتجى صعبه والوقت قصير
النتيجه امتي
هي النتيجة بجد بالتقديرات ولا لا
هي النتيجة بجد بالتقديرات ولا لا
هو عمو إلى بيقول بعد انتهاء من تصحيح الامتحان بقالك ساعه بتقول كدا خنقتني ايوه احنا عارفين ان بعد التصحيح بيقولوا النتيجه احن عاوزين نعرف هيخلصوا امتا
هنعمل إيه
الاسم مصطفى غريب كمال أحمد علي محافظة سوهاج
ازاي اجيب النتيجة من علي موقع الوزارة
النتيجة ظهرت ولا لسه اصلى انا قلقة جدااااااااا انا واختي التوم ورقم جلوسي ٢٧٤ واختي ٢٣٢
Amira
النتيجة هتظهر أمتى . حرام عليكم
Amira
النتيجة تتظاهر أمتى . حرام عليكم
نتيجة ستظهر امتي
النتيجة مش احنا ناجحين ولا ايه
والملحق المفروض مفيش
Amira
النتيجة تتظاهر أمتى . انا خايفة أوي
يعنى النتيجة هتكون فى مصلحة الطالب
يا جماعه براحه مش كده النتيجه كده كده جيلكم وأنشأ الله خير
يارب تظهر ويقولوا دفعة اولى ثانوي ٢٠١٨/٢٠١٩ كلها نجحت ومنقوله الي الصف الثاني بعون الله تخيلوا ان دا حصل هتعملوا ايه
يارب
طب في تانيه وتالته هنعمل ايه
يارب نكون كلنا ناجحين من غير دور تاني ونروح على سنة تانية وحنا مطمئنين
انت بتحلم
ممكن أعرف إنتى هديه كده إلى باين في كلامك إلى إنتى هديه جدا جدا 🙁
رقم جلوسي ١٤٩
متى سوف تظهر نتيجة الصف الأول الثانوى
يعني رقم الجلوس بتاع الترم الاول هو اللي احطوا وانا رقم جلوس أي النتيجه امتي
رقم الجلوس بتاعي ضايع يعمل ئيه
هو فعلا بالتقديرات مفيش درجات يعنى ؟ حد بجاوبنى
ربنا يستر
نعم هيا بلتقديرات معتصم بلدرجات
ايوه هتيجى انتى جبتى كام فى المائه والتقدير بس
وانا كمان عاوزة اعرف
عرفت ازاى
نعم بلتقديرات
لا بالدرجات طبعا
أنا واجهت كثير من المشكلات فى الامتحان وهى
القلم مرضيش يكتب فى امتحان الرياضيات الكيمياء الاحياء الجغرافيا
وأيضاً لوحة المفاتيح تعطلت معاى فى امتحان الفرنساوى و معرفتش أكتب وسبت أسئلة بسبب ذلك
وأيضآ فى أمتحان الانجليزي الامتحان أختفى كذا مرة من عندى وده قلقنى ووتر نى جداً
وفى أمتحان الجغرافيا كنت حاطه الورقة اللى فيها الاكواد فى الكتاب بتاع مادة الفرنساوى وأنا نسيت وطلعت كتاب الفرسناوى فبالتالى نسيت الورقة وذهب للمدرسة المسؤلة لم تستطيع أن تعطينى كود مادة الجغرافيا من موقع الوزارة لان الموقع كان واقع و امتحنت بكود زميلتى وعملولى محضر و قلقت جدا و أغمى عليا و توترت بس حليت المهم أنتم-أزاى هتعرفوا هذه الاشياء فى أعتبار التصحيح والأساتذة لم يدون هذا وشكراً
والله أنا كمان شبه ما زيك القلم مرضيش يكتب والتابلت علق في امتحان الكيمياء والرياضة وجيت أسلم امتحان الفلسفة اختفي وأعصابي باظت أما عن ورقة الاكواد فكنا شيلين ورقة في المدرسة غير اللي معانا
ربنا معاكي ومعانا كمان قولي يا رب
كلنا في الهوه سوة مش انت وبس تقريبان دي مشكلة الدفعة كلة 😂😋
النتيجه أمنا
النتيجه امتا
هي النتيجة ظهرت ولا لسا
أنتم خايفين من نتيجة أولى ثانوى ومش عملين حساب لتانية و تالته 😭 أحنا ضعنا😭
أذا نجحنا كلنا هنعمل ايه من تانيه و تالته
وآللهى عندك حق إحنا متواترين من أولى وناسين تانية وتالته
هههههههههههه انت اعد بتضحك وخلاص
أعمل أيه يعنى لما نعيط هيحصل حاجه 😕
رقم الجلوس ٣٩
النتيجه تتظاهر امته
يا جماعه الشهادة امتا
ازاي اجيب رقم الجلوس عشان نسيته
لو جبته قولى علشان انا كمان نسيته
من المدرسة
H هو أنت ضايع علطول كده 😧
لو جبتي قولي
والله أنا كمان نسيت رقم جلوسي ومش عارفة أعمل إيه
رقم الجلوس 257محافظة القليوبيه
الاسم سعيد السيد سليمان السيد الجهني
النتيجه هو طلع امته
475
اريد النتيجة رقم الجلوس733
انا مش عارفه أنتم مستعجلين ليه على النتيجة كدا كدا إحنا ضعنا السنة دي وربنا يستر في السنين البقيه
انا عارفه يختى الناس دى مستعجله على ايه
انا عاوزة النتيجة رقم الجلوس ٧٠٥
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته يا جماعه متى ستظهر النتيجه
ممكن أعرف إنتى هديه كده إزاي باين في كلامك إلى إنتى هديه جدا جدا 🙁
طب ما انتى عمال بتضحك و شكلك هدي جدا😋
إزاي أجيب النتيجه
انا خايفه اوي حرام كدا
يعني النتيجه طلعت ولا لسه
لسا
متى النتيجة
فور الانتهاء من تصحيح الاجابات
أنا عايزه أعرف أ زى أجيب النتيجه من على موقع الوزارة
انا عايزة النتيجه
هتبان ياسرسورتى متخفيش
سرسورتك مين يا مو سرسورتك إن هو في أيه ولا إيه أنتو فايقين😲
متنفعش دبنتك دانتى ظريفة اوى
على فكره ظريف مش ظريفة ولم نفسك بقا شويه لو لا أن الشاحن هيخلص كنت كملت كلامى معاك
دا انتو رايقيين أوي في ناس تاني قاعدة علي أعصابها بسبب النتيجة
يا ههههههه بطل تريقة و خاف من النتيجة شوية و لو انه يستاهل الكلام دة
هي النتيجة ظهرت ولا لسه
لسا مظهرتش
ممكن اعرف ازاي اجيب النتيجه عشان lms مش شغال معايا بليز
بليز ولا حرامى 🤣🤣😀😋😋😋
النتيجه امتي عايزه اعرف
فور الانتهاء من اعمال التصحيح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل نتيجه المنازل معاهم شكرا
Amira
مش تخافي كدة كدة هتظهر
يا رب نكون كلنا ناجحين ونروح على سنة تانية وحنا مطمئنين
يا رب يسمع منك ربنا
فالمشمش
يارب ايمتى هو حد كاره 🤔
يا رب ياختى هو حد كاره😲
احنا مش مطمئنين لان النظام صعب واحنا عاوزين يبقا لينا مستقبل حلو
احنا هنروح سنه تانيه بس مش هنعرف اى حاجه فى تانيه و هنصقت ومين الك الى احنا هننجح فى تانية
تفائلوا الخير تجدوه🤗🤗🤗🤗🙄🙄😆😆😉😉😁😁
امتى النتيجة يا عالم
امتى النتيجة يا عالم شويها
170
هو ضعيف ساقط
ايوة
هو ضعيف ساقط
هتظهر أمته ؟
نظام فاشل و المصحف مفكر كدة عمل حاجة حلوة معرفش انه كده بيزيد كثافة السكان عشان محدش هيدخل ولادة ثانوى و هيجوزوهم بقا وهما صغيرين ونزيد ونزيد ونزيد ونزيد ونزيد ونزيد ونزيد والدنيا تضيع
ولله كلامك كله صح
عندك حق والله إحنا عايزين نوصل وجهة نظر كل طالب للوزير فى النظام
الوزير عايز يطور التعليم يا حضره الوزير مش لمل تطور المدرسين الاول وبعدين تطور التعليم معتشى فى تعليم اصلا احنا عدنا بنروح الدرسه وكأنينا حيوانات لمل المدرس يقول لطالب ألفاظ خارجه فى الفصل يبقى انتو عايزنا نتعلم ايه بالظبط عدم الاحترام ما هو ده اللى هيحصل الوزير لازم يرجع النظام القديم علشان معتشى فى اولياء امور عايزين يدخلو اولادهم ثانوى حرام ده ولا حلال لما بنت تتجوز وهى لسه صضيره بسبب ان التعليم باظ ياوزير قول الحق هتريحنا ولا لاء
الوزير عايز يطور التعليم يا حضرت الوزير مش لمل تطور المدرسين الاول وبعدين تطور التعليم معتشى فى تعليم اصلا احنا عدنا بنروح الدرسه وكأنينا حيوانات لمل المدرس يقول لطالب ألفاظ خارجه فى الفصل يبقى انتو عايزنا نتعلم ايه بالظبط عدم الاحترام ما هو ده اللى هيحصل الوزير لازم يرجع النظام القديم علشان معتشى فى اولياء امور عايزين يدخلو اولادهم ثانوى حرام ده ولا حلال لما بنت تتجوز وهى لسه صضيره بسبب ان التعليم باظ ياوزير قول الحق هتريحنا ولا لاء
الوزير عايز يطور التعليم يا حضرت الوزير مش لما تطور المدرسين الاول وبعدين تطور التعليم معتشى فى تعليم اصلا احنا عدنا بنروح المدرسه وكأنينا حيوانات لماالمدرس يقول لطالب ألفاظ خارجه فى الفصل يبقى انتو عايزنا نتعلم ايه بالظبط عدم الاحترام ما هو ده اللى هيحصل الوزير لازم يرجع النظام القديم علشان معتشى فى اولياء امور عايزين يدخلو اولادهم ثانوى حرام ده ولا حلال لما بنت تتجوز وهى لسه صغيره بسبب ان التعليم باظ ياوزير قول الحق هتريحنا ولا لاء
إنتى عندك حق ياختى وآللهى إحنامش عارفين #هيحصل إيه تانى 😣#
اقول لكى حاجة معتش حد يروح المدرسه وخلاص و الوزير يطور فيها برحته
بليز هيا الشهادة أولى ثانوى طلعت
نظام فاشل
ممكن أعرف شمس أيه أو عنوان مدرستك وبصراحه من فضلك وبسرعة يا شمس يمكن نكون أصحاب
يا شمس انا ليه اخت اسمها قمر وهى امر اصلا يمكن اتعرف عليكى
النتيجه هو طلع امته
يا جماعة النتيجة إمتى
انا عاوز النتيجة رقم الجلوس ١٠٢٠
انتا فى انهى محافظة
متى النتيجة
أنا كمان بقول كدة ما حدش معبرنى
Amira
مش تخافي كدة كدة هتظهر
هتظهر امتى
هل في محافظات ظهرت
انا مش عارفة اجيب النتيجة
يا شيخه ياعني إحنا إلي عارفين
حولى تانى
690 رقم الجلوس
أن شاء الله تظهر
هتظهر امتي🤔
حد يعرف يجيب النتيجة بتاع الرقم دة 170
يعني ظهرت ولا انا دخلت علي بوابة الثانوية العامة دي وبيقولي الكود غلط
حولى تانى
دخلوا ازيي ع الموقع عشان النتيجه ظهرت ي جماعه
او انا قال الكود خطأ
ممكن أعرف أسماء مين😉
اقةل لك اسماء مين اسماء ديه بتاعت ملامين استريحت باء يرخ 🤣🤣🤣😃😃😁😁😁
لا وآللهى بتاع ملامين طيب أبقى حالتنا منها إتنين🤣🤣😁😂😃🤣😍😉
ازي احصل علي النتيجة
زى السكر فى الشاى
زى الجبنة فى البلاص🤣🤣🤣🤣🤣😂😁
نتيجة الامتحان
يا جماعة النتيجة هتظهر امتى
السنه الجايه بعد العصر 😚😂😂😂😂🤣
أحمد صبحي كامل ، اولى ثانوى عام 134
انت مولود عام134 و لسه عايش يشيخ موت با😀😀😲😛😛😜
إنتاج عمال تقول إفهات طيب أسقت بالأصل أيدك واحده أموتك😒🤣😃😄😅😆😉🙄🤣😁🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
لا عايزين الدرجات
لا عايزين الدرجات
ياختى إحنا ولا عايزين درجات ولا عايزين تقديرات
احنا عوزين عربيات مش درجات
بطلو قلش شوية عشان ربنا يكرمكم ✋🏻
الضعيف جدا ساقط ولا لا
ساقط
يجدعان هو مفيش حد عايز يقلي النتيجه امتا ليه 🗣🗣
R يمكن اتعرف عليكى و نسيب النتيجه برحتها
حرااام عليكم حد يقوللى النتيجة ظهرت ولا لا
لسا مظهرتش
NO
اريد معرفة النتيجه ورقم الجلوس ٥٥٩
و الهى إحنا حيرنين أكتر منك
رقم الجلوس ٩١محافظة اسيوط مدرسة الدكتور عبد الرحمن على سليمان الثانوية المشتركة
هو كان في أرقام جلوس
أنا فى الصف الأول الثانوى أمتى تظهر النتيجة
بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات واعتماد النتيجة..تابعي المقال لمعرفة كل جديد
أن شاء الله تظهر
إمتا هتظهر
النتيجه أمنا