“نتيجة الصف” الأول الثانوي 2019 بكود الطالب أو الاسم بموقع LMS “نتائج أولى” ثانوي 2019 جميع المحافظات بموقع وزارة التربية والتعليم

من المقرر إعلان نتيجة “الصف الأول الثانوي” اليوم علي حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم وذلك بجميع محافظات مصر، وقد تأخرت نتيجة أولي ثانوي مما جعل جعل الطلاب وأولياء أمورهم يشعرون بالتوتر تجاه ظهور النتيجة، وقال المصدر أن النتيجة سوف تصل للطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونياً من خلال أجهزة التابلت الخاصة بهم في صورة رسالة، حيث ستصل رسالة لكل طالب بنتيجته بالتفصيل لكل مادة علي حده مع نتائج زملائه لمعرفة ترتيبه الخاص بين جميع الطلاب مع إرسال بعض النصائح لتحسين مستوي كل طالب خلال السنة التالية وهي الصف الثاني الثانوي.

ظهور “نتيجة أولي ثانوي” 2019 جميع المحافظات بنظام التابلت

يتم ألاستعلام عن الدرجات أو التقييم علي المواقع الأتية التي تختص بأظهار نتائج الامتحانات الآتية: موقع بنك المعرفة L.M.S أو موقع وزارة التربية والتعليم.

يتم ألاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي بواسطة الضغط علي النتيجة برقم الجلوس أو البحث عن الرقم بالاسم أو الضغط علي البحث عن رقم الجلوس ليتم ظهور نتيجة درجات كل طالب.



نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس ( التسلسل ) أو الاسم جميع المحافظات

انتهي طلاب الصف الأول الثانوي في جميع محافظات مصر من أداء امتحانات ألترم الثاني “نهاية العام”، وتعتبر “نتيجة الصف الأول الثانوي” بمثابة الدافع لجميع الطلاب في منح انطباع جيد ومبشر للانتقال إلي الصف الثاني الثانوي باعتبارها منظومه حديثه، ولذلك قال وزير التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي جيده وانه يطمئن جميع الطلاب والطالبات والنتيجة سترضي الجميع ولا داعي للقلق تجه ظهورها، نتمنى النجاح للجميع.

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