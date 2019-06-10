نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بنظام التابلت تعطي مؤشرات جيدة جداً واعلان النتيجة عبر وزارة التربية والتعليم

يترقب طلاب الصف الأول الثانوي نتيجة امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2018-2019 بنظام التابلت، وتؤكد وزارة التربية والتعليم بأن المنظومة التعليمية تسير بنهج ونظام متميز وتؤكد على مدى استجابة الطلاب وتفهمهم لنظام الامتحانات الالكتروني الجديد وأن المؤشرات جيدة جداً ونسبة النجاح ستكون كبيرة ويجرى الأن عمليات التصحيح في بعض المحافظات المتبقية وسيتم الإعلان الرسمي عن النتيجة خلال أيام.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستكون جيدة وصرحت الوزارة أن الطلاب استطاعوا أن يستجيبوا للامتحانات بالنظام الجديد وأن المؤشرات جيدة وتم مراعاة المواد التي تعطل فيها سيستم الامتحانات وأن الطلاب سيحصلون على الدرجات المستحقة، واستطاعت الوزارة أن تقضي على ظاهرة الغش في الامتحانات وتقييم الطلاب بنظام الكتروني متطور.

الاستعلام عن نتيجة الأول الثانوي برقم الجلوس

لأول مرة يتم رفع نتيجة الصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وكانت الوزارة تعلن عن نتائج الشهادات فقط ولكن بالنظام الجديد والامتحانات عبر التابلت جعلت الوزارة تجمع البيانات والدرجات بسهولة ويتم طرح النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويمكنكم معرفة النتيجة عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم، وعبر بوابة التعليم الأساسي، وسيتم الاعلان الرسمي عن النتيجة بعد أيام قليلة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح في جميع المحافظات.