نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بنظام التابلت تعطي مؤشرات جيدة وإعلان النتيجة قريباً

تتزايد عمليات البحث عن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 بعد انتهاء الامتحانات بنظام التابلت، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المؤشرات الأولية جيدة جدا وأن الطلاب استطاعوا أن يتعاملوا بشكل جيد مع الامتحانات بنظام التابلت، وذلك بعد التخلي عن النظام الورقي للحد من ظاهرة الغش وارتقاء مستوى التعليم.

نتيجة الصف الأول الثانوي

يترقب طلاب الصف الأول الثانوي اعلان نتيجة الامتحانات بنظام التابلت للعام الدراسي 2018-2019 وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه جاري الانتهاء من آخر مرحلة في تصحيح الامتحانات على مستوى المحافظات وسيتم اعلان النتيجة عبر منصة LMS الالكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك يوم الأحد ويمكن للطلاب البحث عن النتيجة برقم الجلوس.

الاستعلام عن نتيجة الأول الثانوي 2019

نضع بين أيديكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لعرض نتائج الامتحانات ورابط بوابة التعليم الأساسي لمعرفة أخبار المرحلة التعليمية وسوف نوفر لكم رابط منصة Lms الالكترونية التي تعرض نتيجة الصف الأول الثانوي على الانترنت وذلك فور اعتماد النتيجة رسميا من وزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء تماماً من عمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات.

وزارة التربية والتعليم

صرحت وزارة التربية والتعليم أنه تم مراعاة المشكلات التي حدثت أثناء أداء الامتحانات في المحافظات وتعطل السيستم وأن الطلاب سيحصلون على الدرجات المستحقة وأن تقييم الطلاب سيكون دقيق إلى أبعد الحدود في ظل سعي المؤسسة التعليمية لتطوير نظام التعليم.