نتيجة الصف الأول الثانوي 2019| بنك المعرفة المصري يعرض نتيجة أولى ثانوي “التابلت والورقي”

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو عن اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي، وذلك بعد طول انتظار وتأخرت النتيجة إلى هذا التوقيت بسبب التدقيق في التصحيح الإلكتروني لتفادي حدوث أي أخطاء في امتحانات التابلت أو الامتحانات الورقية للمدارس التي أدت الامتحانات الورقية هذا العام.

وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح كبيرة جداً تتخطي 91% ويعتبر هذا مؤشر كبير جدا بتفهم الطلاب والاستجابة للنظام الإلكتروني الجديد والامتحانات عبر التابلت، وأكدت الوزارة أنه تم مراعاة بعض المشكلات التي حدثت مع الطلاب في النظام وتعطله أكثر من مرة مؤكدةً بأن الطلاب سيحصلون على حقهم في الدرجات والتقييم على أعلى مستوى.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول سيتم ارسالها للطلاب عن طريق إشعار ورسالة على التابلت فور الاعلان عنها رسميا، ويمكنكم متابعة نتيجة الصف الأول الثانوي عن طريق منصة بنك المعرفة المصري والمعروفة ب Lms والتي تعرض أخبار التعليم الإلكتروني ونتائج الامتحانات.

بنك المعرفة المصري

يمكنكم التسجيل في منصة بنك المعرفة المصري التابعة لوزارة التربية والتعليم ومتابعة العملية التعليمية، ومعرفة أخبار التعليم ونتائج الامتحانات في جميع الأوقات ومتابعة التوصيات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب.

نتيجة أولى ثانوي

تظهر النتيجة برسالة على التابلت وللنظام الورقي يمكنكم معرفة النتيجة عبر موقع وزارة التربية برقم الجلوس، وسيتم الاعلان عن النتيجة في المدارس غداً على أقصى تقدير.