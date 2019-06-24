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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019| بنك المعرفة المصري يعرض نتيجة أولى ثانوي “التابلت والورقي”

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019| بنك المعرفة المصري يعرض نتيجة أولى ثانوي “التابلت والورقي”

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو عن اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي، وذلك بعد طول انتظار وتأخرت النتيجة إلى هذا التوقيت بسبب التدقيق في التصحيح الإلكتروني لتفادي حدوث أي أخطاء في امتحانات التابلت أو الامتحانات الورقية للمدارس التي أدت الامتحانات الورقية هذا العام.

وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح كبيرة جداً تتخطي 91% ويعتبر هذا مؤشر كبير جدا بتفهم الطلاب والاستجابة للنظام الإلكتروني الجديد والامتحانات عبر التابلت، وأكدت الوزارة أنه تم مراعاة بعض المشكلات التي حدثت مع الطلاب في النظام وتعطله أكثر من مرة مؤكدةً بأن الطلاب سيحصلون على حقهم في الدرجات والتقييم على أعلى مستوى.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول سيتم ارسالها للطلاب عن طريق إشعار ورسالة على التابلت فور الاعلان عنها رسميا، ويمكنكم متابعة نتيجة الصف الأول الثانوي عن طريق منصة بنك المعرفة المصري والمعروفة ب Lms والتي تعرض أخبار التعليم الإلكتروني ونتائج الامتحانات.

بنك المعرفة المصري

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019| بنك المعرفة المصري يعرض نتيجة أولى ثانوي "التابلت والورقي"

يمكنكم التسجيل في منصة بنك المعرفة المصري التابعة لوزارة التربية والتعليم ومتابعة العملية التعليمية، ومعرفة أخبار التعليم ونتائج الامتحانات في جميع الأوقات ومتابعة التوصيات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب.

نتيجة أولى ثانوي

تظهر النتيجة برسالة على التابلت وللنظام الورقي يمكنكم معرفة النتيجة عبر موقع وزارة التربية برقم الجلوس، وسيتم الاعلان عن النتيجة في المدارس غداً على أقصى تقدير.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

التعليقات

  1. انا كل لما ادخل اسجل على بنك المعرفه واضغط على دخول يرجع من الاول التانى ولما افتح اللينك إللى بعته واكتب كود الطالب والرقم القومى بيحمل للنص ويقف انا على الوضع ده من الساعه 11 الصبح اعمل ايه حد يرد عليا علشان زهقت اقسم بالله

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  9. نا مش عارفه اسجل ف lms خالص لما بكتب البيانات وباجي عند الرقم القومي بيقولي هذا الحقل موجود من قبل ولو مسحت يقولي هذا الحقل مطلوب نا تعبت بجد حد يساعدني

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  12. انا زهقت يعني هيا ظهرت ولا لا علشان قالو هتظهر انهارده الساعة ٢ وال Lms مش عايز ينفتح اصلا وكمان بسجل الايميل بتاعي اللي واخداه من المدرسه على الGmail مش عايز يعمل تسجيل مش عارفه اعمل اي ممكن مساعده بلييييز

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