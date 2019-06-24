نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 دور مايو الفصل الدراسي الثاني وطريقة الحصول على النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدء منذ لحظات مؤتمر صحفي برئاسة وزير التربية والتعليم، قد تم من خلاله إعلان نتائج طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مايو 2019، حيث قد أشار خلال المؤتمر بأن نسبة نجاح الطلاب في دور مايو 2019 بلغت نحو 91%، وأن الوزارة استطاعت أن تضع أبناءها الطلاب في تنافس عالمي واكتشفت بأنهم قادرون على تحقيقه والدليل على ذلك نسبة النجاح المرتفعة لدى الطلاب في جميع المحافظات.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 دور مايو

اكد وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي بأن هدف الوزارة هو تحويل نظام الحفظ والتلقين المعتاد لدى الطلاب على الفهم على مدى 3 سنوات، وقياس نتائج التعليم وفهم المناهج مع تنمية مهارات الطالب،وأن نتائج الطلاب سوف تظهر من خلال موقع إلكتروني مخصص لطلاب أولى ثانوي، ومن خلاله سوف يتعرف الطالب على مستواه وسواء كان ناجح أم راسب، ومن خلال خطوات بسيطة سوف نتعرف عليها سيتمكن الطالب من معرفة النتائج والتي تعد بالأتي:

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي

أولا يجب كل الطلاب الدخول عبر الموقع الإلكتروني نتيجة الصف الأول الثانوي التابع لوزارة التربية والتعليم.

ثم يدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

سيظهر له إذا كان الطالب ناجح او راسب.

ثم يوم الخميس القادم ستضع الوزارة للطلاب 4 بطاقات يمكن من خلالها الطالب معرفة مستواه ما بين متفوق او مستوى مقبول.

نتيجة الصف الأول الثانوي دور مايو 2019

اكد وزير التعليم على انهمن المفترض أن يحصل الطالب على مستوى متوسط حتى يتمكن من الدخول إلى الجامعة، وان الكارت سوف يوفر عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم يوم الخميس القادم، وان نتائج الطلاب ستظهر بنسبة 80% بشكل إلكتروني.