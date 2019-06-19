lms.ekb.eg| بعد قليل نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالكود first secondary results ظهرت النتائج الورقية

تتابعون أهم الأخبار والتفاصيل الحصرية حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالكود والاسم وكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب إلكترونيا بالكود ورقم التسلسل في جميع المحافظات فور الإعلان عنها، فقد ازداد البحث عن نتيجة اولي ثانوي في الايام القليلة الماضية، فيتسائل الطلاب حاليا هل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي ام لا، ويترقب أولياء الأمور إعلان نتيجة الاول الثانوي العام بالاسم ورقم الجلوس حيث تفصلنا ساعات فقط عن إعلان النتيجة، وقد ذكر وزير التربية والتعليم أن النتيجة سيتم ارسالها للطلاب قريبا عبر التابلت، وقد أكد أنه لا يوجد درجات رأفة لأي من الطلاب، وقد ذكر أن الطلاب الحاصلين علي أعلي من 50% يمكنكم دخول الصف الثاني الثانوي دون دخول امتحان يوليو لتحسين مجموعهم، وقد ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي الدور الأول للمدارس التي قامت بتأدية الامتحانات الورقية فقط، وستظهر النتائج الإلكترونية قريبا، تابعونا للمزيد من التفاصيل والأخبار الهامة حول نتائج اولي ثانوي وتصريحات وزير التعليم حول نظام التعليم الجديد نظام تابلت الثانوية العامة.
نتيجة الصف الاول الثانوي 2019
تظهر نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 إلكترونيا عبر المواقع الرسمية لإعلان نتائج الطلاب للعام الحالي، وسنوافيكم برابط نتيجة اولي ثانوي، ويتم الاستعلام برقم الجلوس الخاص بالطالب، وسيتم الإعلان عن نتيجة اولي ثانوي قريبا فتابعونا.
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- نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 روابط استعلام “نتيجة اولي ثانوي” بجميع المحافظات
- نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم فقط “نتيجة اولي ثانوي” جميع روابط الاستعلام رسمياً
- موقع lms| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم من البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم
نتيجة اولي ثانوي بالاسم
ستظهر نتيجة اولي ثانوي بالاسم فور الانتهاء من تصحيح نماذج إجابات الطلاب، وهذا للامتحانات الورقية والإلكترونية في جميع المحافظات والإدارات التعليمية، حيث ينتهي المدرسون من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، ثم يتم تحديد نسب النجاح لكل محافظة وإعتماد نتيجة الصف الاول الثانوي تمهيدا لإعلانها إلكترونيا.
جدول توزيع درجات اولي ثانوي
|اللغة العربية
|الدرجة النهائية 50
|درجة النجاح 25
|100 دقيقة
|اللغة الاجنبية الاولي English
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني”
|الدرجة النهائية 30
|درجة النجاح 15
|60 دقيقة
|الرياضيات Math
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|التاريخ
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الجغرافيا
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفلسفة
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفيزياء Physics
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الكيمياء Chemstry
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الأحياء Biology
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
نسبة نجاح الصف الاول الثانوي
حتي الآن لم يتم إعلان نسبة نجاح الصف الاول الثانوي للعام الحالي، لكن وزير التربية والتعليم قد أكد بالفعل أن النتيجة سترضي 98% من الطلاب بالصف الأول الثانوي، وذكر أن درجات هذا العام لن تؤثر علي مجموع الدخول للجامعات والكليات المصرية.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي
أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.
تحديث
قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن هناك ارتفاع في نسب النجاح لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي العام، وذلك لمن أدوا الاختبارات الإلكترونية والورقية علي حد سواء، وطالب الوزير كل الطلاب بالتزام الهدوء والتخلي عن حالة القلق والتوتر التي تسيطر عليهم حاليا بسبب نتيجة اولي ثانوي الترم الثاني.
|القاهرة
|النتيجة لم تظهر
|الدقهلية
|النتيجة لم تظهر
|الجيزة
|النتيجة لم تظهر
|البحر الاحمر
|النتيجة لم تظهر
|الاسكندرية
|النتيجة لم تظهر
|قنا
|النتيجة لم تظهر
|الشرقية
|النتيجة لم تظهر
|البحيرة
|النتيجة لم تظهر
|الغربية
|النتيجة لم تظهر
|مرسي مطروح
|النتيجة لم تظهر
|المنوفية
|النتيجة لم تظهر
|دمياط
|النتيجة لم تظهر
|الفيوم
|النتيجة لم تظهر
|المنيا
|النتيجة لم تظهر
|سوهاج
|النتيجة لم تظهر
|اسيوط
|النتيجة لم تظهر
أوائل الصف الأول الثانوي
يتم اليوم الإعلان رسميا عن اسماء أوائل الصف الاول الثانوي 2019 الدور الأول الترم الثاني، وذلك بعد اعتماد نتيجة اولي ثانوي رسميا من قبل وزير التربية والتعليم، وما هي إلا ساعات تفصلنا عن موعد إعلان النتيجة واعتمادها رسميا.
هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي
لم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي في اي محافظة تعليمية، ولم يصدر أي اخبار رسمية أو تصريحات من وزير التربية والتعليم حول ظهور النتائج، فلم تنتهي جميع الكنترولات من علميات الرصد والمراجعة، وسيتم اعتماد النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، ثم يتم الإعلان عن اسماء الأوائل ونتائج الطلاب إلكترونيا برقم التسلسل ونسب النجاح، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن النتيجة لم تسرب ولم تعلن لأي من المحافظات، وأي نتيجة قد حصل عليها الطالب تكون نتيجة غير رسمية ولا تمت للنتائج المعتمدة بصلة.
معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي
- النتيجة سوف ترسل للطلاب على التابلت من خلال الكود الخاص به.
- يجب أن يقوم الطالب بعمل حساب على “”LMS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة.
- النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات
- إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو
- ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري
- قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي
- لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا
- سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية
نتيجة الصف الأول الثانوي
وجهت وزارة التربية والتعليم كافة المديريات التعليمية بعدم إعلان نتائج الامتحانات الورقية للطلاب، وتم التأكيد علي وجوب الانتظار حتى انتهاء تصحيح كافة الامتحانات الإلكترونية والورقية بباقي الإدارات، وإعلان النتيجة لجميع الطلاب بكافة المحافظات والمديريات في آن واحد وتوقع المصدر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، نهاية الأسبوع الحالي.
والجدير بالذكر أن الطلاب الحاصلين على نسبة أعلى من 50% في جميع المواد المقررة عليهم، لهم الحرية في اختيار دخول الدور الثاني المقرر عقده في يوليو المقبل لتحسين مجموعهم، أو الانتقال للصف الثاني الثانوي دون دخول المحاولة الثانية ، أما الطلاب الذين يحصلون على أقل من 50% في مادة أو أكثر عليهم دخول فرصة يوليو، وننوه أن نتيجة الصف الأول الثانوي لن تؤثر علي مجموع دخول الكليات.
ظهرت نتيجة اولي ثانوي للامتحانات الورقية
تم بالفعل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي في بعض المدارس المصرية والتي أدت الامتحانات ورقيًا في كافة المواد ولم تؤدي اي امتحانات إلكترونية، بينما سيتم إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية خلال الساعات القادمة، تابعونا لكي تعرفوا نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس نظام التابلت عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
التعليقات
علي رايك والله
الشتاء هي بداية الصيف 😣😣
والظلام هو بداية النور 😏😏
والضغوط هو بداية الراحة 😥😥
والفشل هو بداية النجاح 🤔🤔
الشتاء هو بداية الصيف
الظلام هو بداية النور
والضغوط هو بداية الراحة
والفشل هو بداية النجاح
الشتاء هو بداية الصيف 🤔🤔
الظلام هو بداية النور 😑😑
والضغوط هو بداية الراحة 😏😏
والفشل هو بداية النجاح 😣😣
مفيش حاجة على lms من الوزارة
ربنا ينجحنا
انا بعمل تسجيل دخول على lms وبيظهر حدث خطأ فى اسم المستخدم او كلمة المرور هو ايه الموضوع بالضبط انا زهقت وبعدين موعد إعلان النتيجه اتأخر اوى😠😳
انا بعمل تسجيل على بنك المعرفه وبيقولوا خطأ فى اسم المستخدم او كلمة المرور
بيقول خطأ في التسجيل
وان كمان بيعمل معايا كده
انا بسجل دخولي علي lms بيقول خطأ في التسجيل وكلمه السر بتاعتي صح اصلا
يا جماعة مش كانوا بيقولوا هتبان الحد 🤔🤔
Lmsمش شغال
اعملي بدك مصنع هههه
وانا كمان
ي جماعه انا فتحت lmsبس مفيش رسائل من الوزاره
ده لو الواحد بيجيب نتيجه تحليل كل الامراض كان زمنها طلعت. طلعتوا روحنا.
يا جدعان اهدوا شوية انتم مش شايفين الوزير بيقول ان فيه أوائل للثانوية. طب ازاي وهو كان في غش من اول يوم في الامتحان هو حدرته ميعرفش كده مثلا
تعليق صغير على كلامك مش كل المدارس كان فيها غش اسألي عن مدرسة الجماليه الثانويه بنات
انا اللي حلمى في الدنيا مات ☺☺انا اللي كل كلامي سكات🤔🤔🤔
انا اللي حلمي في الدنيا مات😐😐انا اللي كل كلامي سكات🙂🙂
ما ماتش ولا حاجه ان الله لا يضيع اجر المحسنين
انهرده الاثنين وبرضوا مظهرتش 😓😓😅
ي جماعه شاهدو كده وصلوا عالنبي واكيد النتيجه هتظهر قريب اللي يخلينا نستحمل من يوم ما خلصنا امتحانات للنهارده يخلينا نستحمل الشويخ دول وبلاش الي بيشتموا ف الوزير عشان عاوزين ربنا يسترها معانا السنه دي😏😏😏😏
يا جماعه استهدو بالله وان شاء الله هتظهر فات الكتير ما عاد الا القليل و يا ريت اللي بيشتموا ف الوزير يبطلو عشان مش عاوزين مشاكل
يارب النتيجه علي شأن انا زهقت وتعبت من الانتظار 🤒🤧🤕ويارب كل طلاب مصر ينجحو من ضاع حلمه بسبب الوزير 😨
يا رب
لما ادخل على lms بيقول فشل التصديق مش عارفة اعمل ايه
هو مش شغال بنك المعرفة اساسا
أنا بردو مش شغال عندى
انا رقم حلوس ١٨٤ من البحيره
فين النتيجه والله العظيم انا زهقت
هي محافظة المنيا هتبان امتي
يا جدعان النتيجة قدامها شويه لسه التصحيح هيخلص بكره بأمر الله، وهتظر الأربع أو الخميس أو الأحد أن شاء الله ،وان شاء الله ربنا مش تضييع مجهود حد بإذن الله والله ولى التوفيق
يا جدعان النتيجة قدامها شويه ، التصحيح هيخلص بكره لسه أن شاء المولى عزوجل ،بعدين هتبان لا الثلاثاء لا الأربعاء لا الخميس لا الأحد أن حكمت الأمور وبالله التوفيق ربنا معاكوا ومعي ومع الجميع أن شاء الله 😊😊😊
يا جماعه هى ظهرت لكل المحافظات ولا فى محافظات ومحافظات لا اصل انا من محافظة بنى سويف وبدخل على lms وبفتح رسائل الوزاره وملقتش حاجه
مفيش ولا محافظه من محافظات مصر ظهرت فيها النتيجه
مظهرتش في اي محافظه هتظهر في وقت واحد في كل المحافظات