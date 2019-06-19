lms.ekb.eg| بعد قليل نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالكود first secondary results ظهرت النتائج الورقية

تتابعون أهم الأخبار والتفاصيل الحصرية حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالكود والاسم وكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب إلكترونيا بالكود ورقم التسلسل في جميع المحافظات فور الإعلان عنها، فقد ازداد البحث عن نتيجة اولي ثانوي في الايام القليلة الماضية، فيتسائل الطلاب حاليا هل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي ام لا، ويترقب أولياء الأمور إعلان نتيجة الاول الثانوي العام بالاسم ورقم الجلوس حيث تفصلنا ساعات فقط عن إعلان النتيجة، وقد ذكر وزير التربية والتعليم أن النتيجة سيتم ارسالها للطلاب قريبا عبر التابلت، وقد أكد أنه لا يوجد درجات رأفة لأي من الطلاب، وقد ذكر أن الطلاب الحاصلين علي أعلي من 50% يمكنكم دخول الصف الثاني الثانوي دون دخول امتحان يوليو لتحسين مجموعهم، وقد ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي الدور الأول للمدارس التي قامت بتأدية الامتحانات الورقية فقط، وستظهر النتائج الإلكترونية قريبا، تابعونا للمزيد من التفاصيل والأخبار الهامة حول نتائج اولي ثانوي وتصريحات وزير التعليم حول نظام التعليم الجديد نظام تابلت الثانوية العامة.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019

تظهر نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 إلكترونيا عبر المواقع الرسمية لإعلان نتائج الطلاب للعام الحالي، وسنوافيكم برابط نتيجة اولي ثانوي، ويتم الاستعلام برقم الجلوس الخاص بالطالب، وسيتم الإعلان عن نتيجة اولي ثانوي قريبا فتابعونا.

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نتيجة اولي ثانوي بالاسم

ستظهر نتيجة اولي ثانوي بالاسم فور الانتهاء من تصحيح نماذج إجابات الطلاب، وهذا للامتحانات الورقية والإلكترونية في جميع المحافظات والإدارات التعليمية، حيث ينتهي المدرسون من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، ثم يتم تحديد نسب النجاح لكل محافظة وإعتماد نتيجة الصف الاول الثانوي تمهيدا لإعلانها إلكترونيا.

جدول توزيع درجات اولي ثانوي

اللغة العربية الدرجة النهائية 50 درجة النجاح 25 100 دقيقة اللغة الاجنبية الاولي English الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني” الدرجة النهائية 30 درجة النجاح 15 60 دقيقة الرياضيات Math الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة التاريخ الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الجغرافيا الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفلسفة الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفيزياء Physics الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الكيمياء Chemstry الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الأحياء Biology الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة

روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

نسبة نجاح الصف الاول الثانوي

حتي الآن لم يتم إعلان نسبة نجاح الصف الاول الثانوي للعام الحالي، لكن وزير التربية والتعليم قد أكد بالفعل أن النتيجة سترضي 98% من الطلاب بالصف الأول الثانوي، وذكر أن درجات هذا العام لن تؤثر علي مجموع الدخول للجامعات والكليات المصرية.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.

تحديث

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن هناك ارتفاع في نسب النجاح لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي العام، وذلك لمن أدوا الاختبارات الإلكترونية والورقية علي حد سواء، وطالب الوزير كل الطلاب بالتزام الهدوء والتخلي عن حالة القلق والتوتر التي تسيطر عليهم حاليا بسبب نتيجة اولي ثانوي الترم الثاني.

القاهرة النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر المنيا النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر اسيوط النتيجة لم تظهر

أوائل الصف الأول الثانوي

يتم اليوم الإعلان رسميا عن اسماء أوائل الصف الاول الثانوي 2019 الدور الأول الترم الثاني، وذلك بعد اعتماد نتيجة اولي ثانوي رسميا من قبل وزير التربية والتعليم، وما هي إلا ساعات تفصلنا عن موعد إعلان النتيجة واعتمادها رسميا.

هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي

لم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي في اي محافظة تعليمية، ولم يصدر أي اخبار رسمية أو تصريحات من وزير التربية والتعليم حول ظهور النتائج، فلم تنتهي جميع الكنترولات من علميات الرصد والمراجعة، وسيتم اعتماد النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، ثم يتم الإعلان عن اسماء الأوائل ونتائج الطلاب إلكترونيا برقم التسلسل ونسب النجاح، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن النتيجة لم تسرب ولم تعلن لأي من المحافظات، وأي نتيجة قد حصل عليها الطالب تكون نتيجة غير رسمية ولا تمت للنتائج المعتمدة بصلة.

معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي

النتيجة سوف ترسل للطلاب على التابلت من خلال الكود الخاص به. يجب أن يقوم الطالب بعمل حساب على “”LMS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة. النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية

نتيجة الصف الأول الثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم كافة المديريات التعليمية بعدم إعلان نتائج الامتحانات الورقية للطلاب، وتم التأكيد علي وجوب الانتظار حتى انتهاء تصحيح كافة الامتحانات الإلكترونية والورقية بباقي الإدارات، وإعلان النتيجة لجميع الطلاب بكافة المحافظات والمديريات في آن واحد وتوقع المصدر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، نهاية الأسبوع الحالي.

والجدير بالذكر أن الطلاب الحاصلين على نسبة أعلى من 50% في جميع المواد المقررة عليهم، لهم الحرية في اختيار دخول الدور الثاني المقرر عقده في يوليو المقبل لتحسين مجموعهم، أو الانتقال للصف الثاني الثانوي دون دخول المحاولة الثانية ، أما الطلاب الذين يحصلون على أقل من 50% في مادة أو أكثر عليهم دخول فرصة يوليو، وننوه أن نتيجة الصف الأول الثانوي لن تؤثر علي مجموع دخول الكليات.