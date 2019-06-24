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“نتيجة الصف” الأول الثانوي 2019 ظهرت رسمياً الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم

كتب أسامة محمدفي آخر تحديث
“نتيجة الصف” الأول الثانوي 2019 ظهرت رسمياً الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم
نتيجة أولي ثانوي 2019

ظهرت رسميا نتيجة الصف الأول الثانوي، فقد أعلن وزير التربية والتعليم صباح اليوم الاثنين نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2019، وقال أن نسبة نجاح أولي ثانوي بلغت 91.6 % وسوف تتيح وزارة التربية والتعليم لجميع الطلاب إمكانية ألاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص وذلك من خلال أستخدام الكود الخاص بكل طالب والرقم القومي، لمعرفة النتيجة من امتحان اخر العام  سواء “ناجح أو وراسب” فقط.

ظهرت رسمياً نتيجة أولي ثانوي 2019 نظام التابلت الجديد
ظهرت رسمياً نتيجة أولي ثانوي 2019 نظام التابلت الجديد

كيفية معرفه نتيجة أولي ثانوي من خلال موقع الوزارة

  • يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الآتي: اضغط هنا.
  • يتم ألاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي بواسطة الضغط علي النتيجة برقم الجلوس أو البحث عن الرقم بالاسم أو الضغط علي البحث عن رقم الجلوس ليتم ظهور نتيجة درجات كل طالب.
نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم والرقم القومي 2019
نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم والرقم القومي 2019

تفاصيل نتيجة أولي ثانوي لجميع المحافظات 2019

قال وزير التربية التعليم أن “نتيجة أولي ثانويسوف تكون في شكل”كارت”مكتوب به أسم الطالب ومدرسته، والكود الخاص به وتوضيح لجميع الطلاب في كل مادة من خلال الألوان وليس الأرقام منقسمة كالاتي: فاللون الأزرق: يوضح بأنه فوق التوقعات، واللون البرتقالي يوضح بانه مناسب للتوقعات أي “معقول”، واللون الأخضر يوضح بأنه أقل من التوقعات واللون الرمادي يوضح بانه راسب وله فرصة ثانية بالامتحان في دور يوليو، بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم والرقم القومي 2019
نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم والرقم القومي 2019

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عن الكاتب

أسامة محمد

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