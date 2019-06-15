نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر بنك المعرفة المصري ومنصة Lms الإلكترونية “نظام قديم وحديث”

بعد طول انتظار أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي أوشكت على الظهور وسيتم الاعلان عنها بالنظام القديم والحديث، وتتزايد عمليات البحث الكبير على نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 من الطلاب وأولياء الأمور، ويشعر الكثير من الطلاب بالتوتر لما حدث أثناء أداء الامتحانات من تعطل للنظام والمشكلات التي حدثت في التابلت ونوهت وزارة التربية والتعليم أنه تم مراعاة ذلك في التصحيح وأكدت أن كل طالب سيحصل على حقه من الدرجات التي يستحقها.

نتيجة الصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن منصة بنك المعرفة المصري والشهيرة ب LMS وذلك للإعلان عن النتيجة للنظام الحديث من الامتحانات ” نظام التابلت” وذلك عبر الرابط الرسمي لبنك المعرفة المصري ومعرفة نتيجة النظام القديم لامتحانات الصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

اقتربت النتيجة من الظهور وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح تتخطي 90% وأكدت أن الطلاب تعاملوا مع الامتحانات بشكل جيد واستطاعوا أن يتفهموا نظام الامتحانات الجديد، وتعتبر خطوة كبيرة لتطوير نظام التعليم في مصر مع نظام الامتحانات الالكتروني الذي يحد من ظاهرة الغش بشكل كبير جداً، ويصبح تقييم مستوى الطلاب الحقيقي أسهل ليكون كل شخص في مكانه المناسب، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي عن طريق الروابط الرسمية التي تم طرحها في المقال أو عن طريق وضع تعليق أسفل المقال واضافة الملف الشخصي لصفة الفيس البوك لنقوم بإرسال النتيجة وارد عليكم فور الاعلان عن النتيجة رسمياً.