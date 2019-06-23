نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر بنك المعرفة وبوابة وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة

يتزايد البحث عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بعد، أن أدى أبنائنا الطلبة والطالبات في اولي ثانوي، امتحانات نهاية العام2018/2019، بعد أن أقرت وزارة التربية والتعليم نظام الامتحانات الجديد، والذي يهدف لتحسين جودة التعليم المصري، واعتماد الطلاب على الفهم الجيد وليس مجرد حفظ للمعلومات كما في السابق، يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي قد بدأت يوم 19 مايو وانتهت يوم 1 يونيو، وقد أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان بشكل إلكتروني وذلك عبر استخدام أجهزة التابلت في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ماعدا 500 مدرسة، تمت الاختبارات فيها بشكل ورقي وتقليدي، وذلك لأن المدارس غير مجهزة للأختبار بالنظام الجديد.

اكتب اسمك ورقم جلوسك ومحافظتك، أسفل الموضوع في صندوق التعليقات، وكن أول من يحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 فور اعتمادها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

بعد أن تم تأجيل موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي، أعلن السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أنه من المقرر أن يكون آخر موعد لظهور النتيجة هو غداً الاثنين الموافق 24 يونيو لعامك 2019، بعد أن تأخرت أسبوعين تقريباً نظراً لحرص وزارة التربية والتعليم أن تتم عمليات التصحيح بدقة، وحصول كل طالب على حقه، ومن باب تيسير الأمور على أبنائها الطلاب، أتاحت وزارة التربية والتعليم المصرية ثلاثة روابط مختلفة للحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وذلك عبر الروابط التالية:

بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمية (moe.gov.eg). موقع بوابة الثانوية العامة (thanwya.emis.gov.eg). LMS لنتائج الثانوي العام (lms.ekb.eg) بنك المعرفة المصري

في حال واجهتكم أي مشكلات في الحصول على النتيجة يمكنكم أن تتركوا لنا الاسم ورقم الجلوس في التعليقات أسفل الموضوع، وسوف نحضر لكم النتيجة فور اعتمادها، مع أطيب تمنياتنا لأبنائنا الطلبة والطالبات بالنجاح والتفوق.