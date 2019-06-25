نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر موقع g10.emis.gov.eg.. وطريقة الحصول على نتيجة أولى ثانوي عام بالخطوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأمس يوم الإثنين الموافق 24_6_2019 عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وذلك في مؤتمر صفحي تم عقده بالأمس، وقد صرح فيه وزير التربية والتعليم أن نسبة نجاح طلاب الصف الأول الثانوي قد بلغت 91.4%، ويدل الوصول إلى هذه النسبة أن النظام التعليمي الجديد قد نجح بنسبة كبيرة جداً، وأيضا أعلن الوزير أنه يمكن لأي طالب الآن الحصول على نتيجة أولى ثانوي عام من خلال الكود الخاص به، وأيضاً من خلال الرقم القومي الخاص بالطالب، وذلك عن طريق الدخول إلى موقع g10.emis.gov.eg .

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

ويذكر أن وزير التربية والتعليم قد أشاد مسبقًا بنظام التابلت الجديد وقال أنه بداية جديدة لتغيير التعليم في مصر، وأن الفترة القادمة سوف تحمل عدة تطورات من أجل تقديم مستوى أفضل للطالب، ومن أجل تحسين مستوى الطلبة والطالبات، حيث أن التطورات الجديدة سوف تأتي في صالح الطلاب والمعلمين، والمستوى التعليمي في مصر بشكل عام، والآن من خلال موقعنا كلمة دوت أورج نقدم إليكم كيفية الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2019، تابعونا.

رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

ويمكن الآن لجميع الطلبة والطالبات الحصول على نتيجة أولى ثانوي 2019 من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح: