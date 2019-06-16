نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر موقع LMS.. موعد الظهور وطرق الحصول عليها

نتابع سوياً نتيجة أولى ثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس لكافة محافظات مصر عبر موقعنا كلمة دوت أورج، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن ظهور نتائج الصف الأول الثانوي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي LMS التابع لبنك المعرفة المصري، ونجد أن هناك العديد من التساؤلات من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور عن هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي أم لم تظهر بعد، حيث انه من المتوقع أن تظهر خلال الأسبوع الحالي، وأنها لم تظهر في أي محافظة بعد، ومن خلال متابعة مقالنا هذا يمكن معرفة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الصف الأول وذلك من خلال كود علب التابلت الموجود على جهاز كل طالب وطالبة.

نتيجة أولى ثانوي 2019 برقم الجلوس

ويمكن الحصول على نتيجة أولى ثانوي 2019 برقم الجلوس في جميع محافظات مصر من خلال الإدارة التعليمية الخاصة بكل محافظة، واتباع هذه الخطوات، ثم الحصول على النتيجة بكل سهولة:

الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر موقع الوزارة” بوابة الثانوية العامة“.

أو الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال موقع LMS الإلكتروني.

بعد ذلك يتم إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك.

ثم الضغط على كلمة عرض النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أن النتيجة سوف تعتمد على التقديرات، وليست الدرجات، على أن يتم إعلانها بشكل إلكتروني على التابلت الخاص بالطلاب على موقع الوزارة.

أزاي أجيب نتيجة أولى ثانوي