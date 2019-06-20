نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 كافة المحافظات عبر منصة LMS ومن خلال رسالة بالتابلت

نتيجة الصف الأول الثانوي.. يشغل اهتمام طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، موعد ظهور نتيجة الترم الثاني بعد طول انتظار، حيث كشف أخر تصريح صحفي من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه من المتوقع أن يتم الاعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بحلول الأسبوع المقبل، وذلك عبر رسالة أو اشار سيأتي لكل طالب أو طالبة عبر التابلت الخاص به، في أول تجارب نظام التعليم الجديد الذي تم تطبيقه في عامه الأول على الصف الأول الثانوي.

نتيجة الصف الأول الثانوي عبر lms والتابلت

وفي تطور جديد وتماشيًا من تطبيق نظام التعليم الجديد الذي أثبت حتى الآن نجاحه وفقًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت قيادة الدكتور طارق شوقي، فإن سيتم الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي عبر منصة lms، أو من خلال رسالة أو اشعار سيصلك بالنتيجة من التابلت الخاص بك، مؤكدة بأن النتيجة مبشرة للغاية وكل من شارك في الامتحان ناجح.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

ومن أجل الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي من كافة المحافظات، ما عليك سوى اتباع عدد من الخطوات التي ننشرها لكم خلال السطور التالية، والتي يمكنك من خلالها الحصول على النتيجة، وهي: