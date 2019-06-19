نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 “نظام التابت” بكود الطالب السري عبر بنك المعرفة المصري ومنصة Lms الجديدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن منصة بنك المعرفة المصري الالكترونية والمعروفة ب”LMS” وهذه المنصة الالكترونية تعرض كل ما يخص التعليم ونتائج الامتحانات الالكترونية بكود الطالب السري، وهذا في ظل سعي وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم والتواصل مع الطلاب بشكل سريع، وأثبت الطلاب قدرتهم على تفهم النظام الجديد من خلال امتحانات الصف الأول الثانوي بنظام التابلت.

بنك المعرفة المصري

المنصة التعليمية التي تقدم خدمات وزارة التربية والتعليم بكل سهولة للطلاب،

وأعلنت الوزارة أن نسبة النجاح تتخطى حاجز 95% وذلك مؤشراً جيداً لتفهم الطلاب طبيعة الامتحانات والتأقلم سريعا مع نظام الامتحانات الإلكتروني “نظام التابلت” وأكدت الوزارة أنه تم مراعاة تعطل النظام أثناء التصحيح وذلك ما أدى إلى تأخير ظهور النتيجة حتى هذا التوقيت وأن كل طالب سيأخذ حقه كاملاً من الدرجات.

نتيجة الصف الأول الثانوي

يمكنكم الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 عن طريق الدخول إلى منصة بنك المعرفة المصري Lms والتسجيل بها، ومعرفة النتيجة بالكود السري للطالب فور الاعلان عن اعتماد النتيجة رسميا من خلال وزارة التربية والتعليم، ويمكنكم متابعة النتيجة من خلال الدخول على رابط نتيجة الصف الأول الثانوي وترك تعليقا بصفحة الفيس بوك الخاصة بك لنقوم بإرسال أخبار النتيجة وموعد ظهورها رسميا على منصة بنك المعرفة المصري، وننوه بضرورة عدم كتابة كود الطالب حتى لا يتم الدخول على المنصة باسمك ومعرفة نتيجتك أو التعامل بشخصيتك.