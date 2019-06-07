نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت من وزارة التربية والتعليم خلال أيام

تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 والمعروف إعلاميا بنظام التابلت، وكانت وزارة التربية والتعليم قد قامت هذا العام بتغيير نظام التقييم فى الصف الأول الثانوي بإستخدام “التابلت” وهو الأمر الذى يعتمد على الفهم والتفكير أكثر من اعتمادها على الحفظ والتلقين.

موعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

من المرتقب أن تعلن وزارة التربية والتعليم عقب نهاية إجازة عيد الفطر المبارك عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، وكان أحد معلمي اللغة الفرنسية قد أكد فى تصريحات لموقع “كلمة” استمرار عمليات التصحيح الإلكتروني لمادة اللغة الفرنسية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتدريب معلمي المواد المختلفة على تصحيح الأسئلة المقالية على أن يتم تصحيح أسئلة الإختيار من متعدد بشكل ألي.

النتيجة حالة النتيجة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لم تعتمد بعد

مؤشرات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

كان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي قد أكد فى مؤتمر صحفي أن مؤشرات التصحيح الإلكتروني تؤكد استيعاب الطلاب للنظام الجديد وأكد أن هناك أكثر من 256 مركز تصحيح على مستوى المحافظات من أجل تصحيح أكثر من 150 مليون سؤال.

وأكد وزير التربية والتعليم أن أى مشاكل لطلاب فى الإختبارات سيتم وضعها فى الاعتبار أثناء التصحيح مراعاة لمصلحة الطلاب، يذكر أن وزارة التربية والتعليم قررت أن يكون الصف الأول الثانوى تجريبي لكل الطلاب على أن تحسب درجات الصفوف الثاني والثالث الثانوي للإلتحاق بالجامعة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أنها لن تقوم بطباعة كتب للصف الأول الثانوي فى العام الدراسي 2019/2020 خاصة وأن الاعتماد سيكون على بنك المعرفة وسيتم توفير جزء كبير من الميزانية، وأكد أن الوزارة تسعى لتطبيق نظام التعليم الجديد على مختلف الصفوف حتى الوصول إلى الصف الأول الثانوي وهو مايجعل التعليم معتمدا أكثر على الفهم والتطبيق.

وزارة التربية والتعليم تطمئن طلاب أولى ثانوي

وأشاد وزير التربية والتعليم بمستوى الطلاب فى حل الأسئلة مؤكدا أن الإجابات كانت فوق المتوقع وأكد أن الأسئلة ليست تعجيزية ولكنها تهدف لتنمية الطلاب من ناحية الفهم والتفكير، وأكد أن هناك مواجهة لنظام التعليم الجديد من معلمي الدروس الخصوصية ودور نشر الكتب الخارجية.

هذا وينقل لكم موقع “كلمة” على مدار الوقت كل جديد فيما يخص نتيجة الصف الأول الثانوي ولحين اعتمادها وظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم خلال الفترة القادمة.

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