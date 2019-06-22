نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت “LMS ” ” نتائج أولى ثانوي “وزارة التربية والتعليم بالاسم والتقديرات

يبحث جميع الطلاب عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم ” نظام lms”، ولذا نتابع مع جميع الطلاب أهم أخبار ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 والمصرح بها من قبل السيد وزير التربية والتعليم، قد يقع تأخير ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019 بالقلق والتوتر على جميع الطلاب وأولياء الأمور، ولكن أشار السيد الوزير أن عمليات التصحيح ما زالت مستمرة في المدارس التي أدت امتحانات العام الدراسي 2019 ” اختبارات ورقية ” وليس إلكترونيا، بالإضافة إلى عدد الطلاب الذي تجاوز 600 ألف طالب وطالبة، وعمليات التصحيح التي تمر على 20 معلم .

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

أوشكت وزارة التربية والتعليم على إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ” نتائج أولى ثانوي ” لجميع المحافظات خلال الساعات القادمة، وأضافت الوزارة أن جميع نتائج الصف الأول الثانوي 2019 سيتم إعلانها من خلال التابلت الخاص بكل طالب ” على هيئة إشعار أو رسالة”، وذلك وفقا للنظام الإلكتروني المحدد من الدكتور ” طارق شوقي” وأن هناك نتائج تفصيلية سوف تفصل الطلاب على منظومة المعرفة LMS ، وتقدير جميع المواد الدراسية ومقارنتها بالزملاء.

نتيجة أولى ثانوي 2019 وزارة التربية والتعليم

خلال ساعات سوف يتمكن جميع الطلاب من معرفة درجات الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت، عقب إتمام عمليات التصحيح وأعمال الكنترول وتجميع الدرجات ورصدها إلكترونيا وعقد المؤتمر الصحفي بقيادة السيد وزير التربية والتعليم ” طارق شوقي”.