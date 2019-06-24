نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت تعلن عنها وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المؤتمر الصحفي الذي يتم انعقاده اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2019، والذي يتم فيه إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 والتي تأخرت كثيرا بسبب التصحيح الإلكتروني لعدد كبير جداً من الأسئلة بنظام الامتحانات الجديد ” نظام التابلت ” والنظام الورقي أيضا.

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأسبوع الماضي عن موعد انعقاد المؤتمر الصحفي والذي تم تحديده اليوم للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نسب النجاح كبيرة جداً وهذا دليل كبير على تأقلم الطلاب وتفهمهم لنظام الامتحانات الجديد والاستجابة الكبير لامتحانات التابلت، وتم مراعاة المشكلات التي حدثت مع الطلاب في التابلت والنظام أثناء آداء الامتحانات وأكدت الوزارة أن تقييم الطلاب على أعلى مستوى وأن كل طالب سيحصل على حقه في الدرجات وهذا ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لوضح كل طالب في مكانه المناسب.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

يتم الاعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 بالنظام الورقي ونظام التابلت عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس وبكود الطالب السري، ويتم الاعلان عن النتيجة ومتابعة أخبار التعليم عبر بنك المعرفة المصري ومنصة Lms الالكترونية.

بنك المعرفة المصري

بنك المعرفة المصري التابع لوزارة التربية والتعليم تم اعداده لمتابعة المراحل التعليمية ومعرفة أخبار التعليم الالكتروني ومعرفة نتائج الامتحانات عبر منصة Lms الإلكترونية التي تعرض نتيجة الصف الأول الثانوي بكود الطالب السري بعد التسجيل في الموقع.