نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت عبر وزارة التربية والتعليم والتصحيح مستمر

يترقب طلاب الصف الأول الثانوي اعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة أولى ثانوي خاصة مع مواصلة كافة المعلمين أعمال تصحيح أوراق الإجابة عبر “التابلت” وذلك فى مراكز تصحيح منتشرت على مستوى الجمهورية لتصحيح قرابة 150 مليون سؤال على مستوى الجمهورية بعدما تم تدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر وزارة التربية والتعليم. (سيتم نشر النتيجة عند ظهورها)

وزير التربية والتعليم يطمئن الطلاب على نتيجة الصف الأول الثانوي

كان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي قد طمأن طلاب الصف الأول الثانوي على النتائج الخاصة بهم، وأضاف الوزير فى تصريحات هاتفية مع برنامج الحكاية مع عمرو أديب أن الوزارة على مدار العشرة أيام الخاصة بامتحانات الصف الأول الثانوي قد حققت انجازا فى تطبيق النموذج الالكتروني من العريش وحتى حلايب وشلاتين وأن ماتم فى امتحانات التابلت هو إنجاز عالمي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن هناك دول كثيرة قد طلبت تنفيذ نظام التعليم الجديد بها، وأكد أن فنلندا فشلت فى تطبيق هذا النظام على مائة طالب فيما نجحت مصر فى تطبيق النظام على أكثر من نصف مليون طالب، وأكد أن التغيير فى طبيعة الأسئلة والتى جاءت عكس ماتعود عليه الطلاب حيث أنها تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

بوادر نتيجة الصف الأول الثانوي على التابلت

أكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي مبشرة مؤكدا أن الطالب المصري إذا أتيحت له الفرصة سيحقق الكثير من النجاح، وأكد الوزير أنه لن يتم المجازفة بمستقبل الطلاب وأكد أن الصف الاول الثانوي تجريبي مؤكدا أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستكون مرضية بشكل كبير وبنسبة 98%.

طبيعة نظام الثانوية الجديد

أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة عازمة على تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الصف الثاني الثانوي العام المقبل، وأكد أن لكل مادة أربعة امتحانات وسيتم أخذ أعلى درجتان فى كل صف، وأكد الوزير أن بعبع الثانوية العامة قد انتهى تماما وأن الوزارة عازمة على تطبيق نظام الثانوية الجديد.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

يمكن لكل الطلاب وضع رقم الجلوس الخاص بهم فى تعليق منفصل بالموضوع من أجل المساعدة فى معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي فور ظهورها، كذلك سنقوم بالرد على كافة الاستفسارات الخاصة بنتيجة الصف الأول الثانوي.