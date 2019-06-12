نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت.. موعد ظهور النتائج عبر منصة LMS الإلكترونية

يترقب آلاف الطلاب والطلبة في أنحاء الجمهورية الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني، وخاصة أنه تم تطبيق نظام الاختبار الإلكتروني من خلال التابلت لأول مرة في مصر، ضمن إطار جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير منظومة التعليم لمواكبة التطور التكنولوجي، لذلك تسود حالة من الترقب والقلق لدى الطلبة وأولياء الأمور على حد سواء، بانتظار ظهور نتيجة أولى ثانوي للاطمئنان على مدى استيعاب الطلاب والطالبات للنظام الجديد ونجاح التجربة، وحسب مصادر في وزارة التربية والتعليم من المقرر إعلان النتائج عبر منصة LMS الإلكترونية التابعة للوزارة بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

موعد نتيجة الصف أولى الثانوي 2019 الترم الثاني

وفق تصريح وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي مؤخرًا عبر برنامج ” الحكاية” فإن عمليات التصحيح الإلكتروني جارية على قدم وساق، وبشكل يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب، وأشار الوزير إلى أن كل اختبار مكون من 20 سؤالًا ويمر على 20 معلم للتصحيح وهذا يعني أنه لن يكون هناك فرصة للتظلم، ووفقًا لتصريحات السيد الوزير، من المقرر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 بعد الانتهاء من عملية التصحيح الإلكتروني، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة عبر منصة LMS الإلكترونية التابعة للوزارة بالاسم ورقم الجلوس.

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النتائج الأولية عن نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية

وفقًا لمصدر في وزارة التربية والتعليم، تشير النتائج الأولية لتصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيًا وبعد تطبيق نظام التابلت الجديد، إلى أن نتائج الامتحانات كانت جيدة، وأن الطلاب كان استيعابهم للنظام الجديد بشكل جيد ومقبول جدًا، وذلك من خلال التصحيح لامتحانات الطلبة في جميع المحافظات في 256 مركز وتصحيح محو 150 مليون سؤال، وتم الأخذ بعين الاعتبار أي مشكلة اعترضت الطلاب أثناء الامتحانات بما يحقق مصلحة الطالب.

نرجو التوفيق لجميع الطلاب ونأمل متابعتكم لنا عبر هذا الموقع لنطلعكم على كل جديد بما يتعلق بنتيجة الصف أولى ثانوي وسوف نعرض رابط منصة LMS الإلكترونية فور اعتماده رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم ليكون متاحًا الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس كما هو مقرر لهذا العام.