نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت عبر منصة”Lms” لأول مرة ومؤشرات نسبة النجاح جيدة جداً

يترقب طلاب الصف الأول الثانوي اعلان نتيجة الامتحانات للعام الدراسي 2018-2019 بنظام التابلت ويتابع أولياء الأمور أخبار وزارة التربية والتعليم، ومتابعة أخبار التصحيح وحالات من القلق والتوتر بسبب بعض المشكلات التي حدثت أثناء أداء الامتحانات وتعطل السيستم أثناء الاختبار في بعض المواد، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن المؤشرات جيدة جداً وأنه تم مراعاة المشكلات التي حدثت وأكدت الوزارة أن الطلاب سيأخذون حقهم في الدرجات وأكدت أن نسبة النجاح كبيرة وأن الطلاب تفهموا طبيعة الامتحان بالنظام الجديد بشكل جيد جداً.

نتيجة الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم اقتراب موعد اعتماد النتيجة حيث يتم اعتمادها رسميا في الأحد القادم ولأول مرة تظهر النتيجة عبر منصة جديدة “منصة Lms” وتطمئن الوزارة الطلاب وأولياء الأمور أثناء تصحيح المواد وتجميع الدرجات وأكدت بأن النتيجة أعطت مؤشرات جيدة جداً وأن النظام الجديد في الامتحانات لم يؤثر على الطلاب وأثبت الطلاب تفهمهم للمرحلة الجديدة من التعليم وتقديم صورة رائعة جداً في ظل سعي الوزارة لتطوير التعليم والحد من ظاهرة الغش لتقييم الطلاب في المراحل التعليمية القادمة.

نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي 2019

نضع بين أيديكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم الذي يعرض أخبار نتائج الامتحانات ورابط بوابة التعليم الأساسي الذي يعرض النتيجة برقم الجلوس وسنقوم بتوفير رابط منصة Lms عند ظهور النتيجة رسميا والتي يتم الاعلان عنها يوم الأحد ويمكنكم الأن ترك رقم الجلوس في التعليقات أسفل المقال ورابط الصفحة الشخصية على الفيس بوك لنقوم بإرسال النتيجة لكم فور الاعلان عنها رسمياً.