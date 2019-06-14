نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت عبر منصة Lms الإلكترونية تعطي مؤشرات جيدة جدا ونسبة نجاح كبيرة

تتزايد عمليات البحث عن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي2018-2019 من طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور وذلك بعد انتهاء الامتحانات ومرور وقت طويل دون معرفة النتيجة، وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي تم تصحيحها في معظم المحافظات وسيتم عرض النتيجة دفعة واحدة حين الانتهاء تماماً من عمليات التصحيح في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المؤشرات جيدة جداً وأن طلاب الصف الأول الثانوي استطاعوا بالفعل فهم طبيعة الامتحانات بنظام التابلت وأكدت الوزارة على قدرة الطلاب على التأقلم مع النظام التعليمي ونظام الامتحانات الجديد.

نتيجة الصف الأول الثانوي

نسبة نجاح الطلاب تتخطى 90% ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن النتيجة رسميا يوم الأحد، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن سبب تأخر إعلان النتيجة هو التصحيح الالكتروني وكل سؤال يمر على 20 معلم حتى لا يتكون هناك اخطاء في النتيجة وأكدت الوزارة أن تقييم الطلاب سيكون على أعلى مستوى، وأشارت الوزارة أن الطلاب قدموا أداء جيد جداً وارتفاع نسبة النجاح بشكل كبير جداً.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

لأول مرة يتم عرض نتيجة الصف الأول الثانوي عبر منصة جديدة منصة”Lms” الالكترونية وسيتم توفير رابط المنصة بعد اعلان النتيجة رسميا من موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي الذي يقدم النتيجة برقم الجلوس، ويمكنكم الأن ترك تعليق برقم الجلوس أسفل المقال ووضع رابط الفيس بوك الخاص بك لنقوم بإرسال النتيجة في رسالة خاصة وقت اعلان النتيجة والرد عليكم في التعليقات وقت ظهور النتيجة.