نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت عبر بنك المعرفة المصري ومنصة Lms الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن منصة بنك المعرفة المصري Lms والتي تعرض أخبار التعليم ونتائج الامتحانات الإلكترونية للطلاب، وتعرض نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تم تصحيحها والانتهاء منها في المحافظات وأنه سيتم وضع النتيجة عبر منصة بنك المعرفة المصري لمتابعة النتيجة خلال ساعات.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي تعطي مؤشرات جيدة جدا وتخطت نسبة النجاح 90% وذلك مؤشر كبير جدا لتفهم الطلاب لطبيعة الامتحانات والتأقلم مع النظام الالكتروني الجديد للامتحانات ” التابلت” وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب استطاعوا بالفعل تفهم نظام الامتحانات وتقديم أداء جيد جداً، وأكدت الوزارة أنه تم مراعاة بعض المشكلات التي حدثت أثناء أداء الامتحانات وأكدت بأن الطلاب سيأخذون الدرجات المستحقة كاملة وسيتم تقييم الطلاب بالشكل المثالي

بنك المعرفة المصري

تعرض منصة Lms نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بنظام التابلت ويمكنكم الحصول على النتيجة برقم الجلوس من خلال رابط منصة بنك المعرفة المصري، وذلك فور الاعلان الرسمي للنتيجة واعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم ويمكنكم الحصول على النتيجة من خلال وضع رقم الجلوس في التعليقات في هذا المقال نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس، وسنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الاعلان عنها مباشرة واعتماد النتيجة رسميا من وزارة التربية والتعليم.