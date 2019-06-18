نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت بالرقم السري للطالب عبر منصة Lms الإلكترونية

تتزايد عمليات البحث عن نتيجة الصف الأول الثانوي التي تأخرت كثيراً وكانت قد نوهت وزارة التربية والتعليم عن أسباب تأخير ظهور النتيجة حتى الأن، وأطلقت وزارة التربية والتعليم تصريحات عن المنصة الالكترونية الجديدة ” بنك المعرفة المصري” والتي يتم عرض نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 عليها ومتابعة أخبار التعليم في جمهورية مصر العربية.

بنك المعرفة المصري

تعتبر منصة بنك المعرفة المصري والشهيرة بمنصة Lms من أهم مقترحات تطوير نظام التعليم وتطوير نظام الامتحانات الالكترونية، ويمكن للطلاب التسجيل في المنصة لمتابعة العملية التعليمية ومعرفة نتائج الامتحانات بالكود السري المخصص لكل طالب ومن المتوقع أن يتم تطوير المنصة في المرحلة القادمة واضافة كل مراحل التعليم عليها تسهيلاً على الطلاب في الفهم والمعرفة بشكل سريع وفهم مخططات وزارة التربية والتعليم مباشرة.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

يمكنكم الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي التي من المتوقع أن يتم اعتمادها بعد قليل، وذلك بعد الانتهاء تماماً من عمليات التصحيح في جميع المحافظات، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح كبيرة جداً تتخطى حاجز 95% واكدت الوزارة أن تقييم الطلاب أصبح شيء سهل بعد تطبيق الامتحانات الالكترونية وأن كل طالب سيحصل على حقه من الدرجات والحد من ظاهرة الغش التي كانت تخدع الجميع وتضع الأشخاص في غير مكانهم الطبيعي.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

يمكنكم معرفة النتيجة مباشرة من خلال الدخول إلى منصة LMS الإلكترونية والتسجيل بها وعند الاعلان الرسمي سيتمكن الطالب من الحصول على النتيجة بالرقم السري المخصص له.