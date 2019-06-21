نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت تعلن عنها وزارة التربية والتعليم بإشعار عبر البريد الإلكتروني بداية الاسبوع

تتزايد عمليات البحث عن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 بعد أن تأخرت كثيراً، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح الإلكتروني في جميع المحافظات وأن النتيجة تشهد أكبر نسبة نجاح لطلاب الصف الأول الثانوي فتخطت حاجز 95% وأكدت الوزارة أن الطلاب استطاعوا بالفعل أن يتفهموا ويتأقلموا مع النظام الجديد للامتحانات الالكترونية بنظام التابلت.

وزارة التربية والتعليم

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير المنظومة التعليمية وكانت البداية بتطوير نظام الامتحانات، واستطاعت الوزارة أن تهيئ الطلاب للنظام الجديد من الامتحانات على التابلت، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب بالفعل قدموا أداء جيد جداً في الامتحانات وتم مراعاة بعض المشكلات التي حدثت في نظام التابلت أثناء الامتحانات وأكدت أن كل الطلاب سيحصلون على حقهم في الدرجات والتقييم يكون على أعلى مستوى.

نتيجة الصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر في كل المحافظات دفعة واحدة وذلك في بداية الأسبوع وتكون النتيجة متاحة عبر البريد الالكتروني المسجل على التابلت ويحصل الطالب على إشعار بالنتيجة والتقديرات فور ظهور النتيجة رسميا، ويمكنكم معرفة النتيجة أيضا عن طريق بنك المعرفة المصري ومنصة LMS الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

بنك المعرفة المصري

يمكنكم متابعة النتيجة عبر موقع بنك المعرفة المصري والتابع لوزارة التربية والتعليم والذي يعرض نتيجة الصف الأول الثانوي ويعرض أخبار التعليم والتواصل مع الطلاب لمعرفة كل ما يخص التعليم والامتحانات الإلكترونية.