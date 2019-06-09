نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 إلكترونياً الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم ”نتائج أولى ثانوي نظام التابلت”

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم تم التأكد من رفعها فور اعتمادها من سيادة الوزير، حيث صرحت أحد المصادر في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم الانتهاء من تصحيح نتيجة أولي ثانوي بجميع المحافظات للفصل الدراسي الثاني، خلال يومان، وأكدت المصادر أن نتائج الصف الأول الثانوي سيتم إعلانها رسمياً في مؤتمر صحفي خلال نهاية الأسبوع، وسيتم تحميل النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم ليسهل على الطالب الاستعلام عن نتائج الصف الأول الثانوي، هذا وقد أوضحت مصادر بوزارة التعليم أنه تم الانتهاء من تصحيح أغلبية المواد وهي اللغة العربية والرياضيات والفيزياء والأحياء والجغرافيا والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية، ولم يتبقى سوي تصحيح اللغة الأجنبية الأولي والتي يتم إجرائها خلال الوقت الحالي، ومن المترقب الانتهاء منها خلال 48 ساعة بجميع المحافظات.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 إلكترونياً

نتابع مع ما يزيد عن نصف مليون طالب أخبار ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 إلكترونياً الترم الثاني، والتي أوشكت على الظهور، طبقا لتأكيدات وزارة التعليم بأنه سيتم ظهور نتيجة أولي ثانوي خلال هذا الأسبوع، ونشير أنه سيتم إعلان نتائج الصف الأول الثانوي لجميع المحافظات ورفعها عبر موقع وزارة التعليم مباشرة، ونشير إلى أن سيادة الوزير صرح عده مرات بأن نتائج أولي ثانوي سوف تبهر وترضي جميع الطلاب وأولياء الأمور، كما أشاد سيادته بمستوي امتحانات الصف الأول الثانوي وسرعة استيعاب الطلاب للنظام الجديد.

روابط نتيجة الصف الأول الثانوي على وزارة التعليم

ويشار إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي قد أدوا امتحانات نتيجة أولي ثانوي 2019 إلكترونياً، ي من خلال التابلت ليكون بمثابة تدريب عملي لهم حيث تقرر الوزارة اعتماد هذا النظام الجديد في امتحانات الثانوية العامة خلال الأعوام القادمة، ويأتي هذا في إطار حرص وزارة التعليم على تطوير المنظومة التعليمية، وأعرب عدد من الطلاب عن سهولة امتحانات نتيجة الصف الأول الثانوي نظام التابلت وعدم وجود أي تعقيدات في هذا النظام.

كما أكدت الوزارة أنه سيتم إعلان تفاصيل نتائج الصف الأول الثانوي إلكترونيا بنظام التابلت ونسب النجاح، التي من المتوقع أن تتجاوز 80%، خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع.

ونشير إلى أنه يمكن للطالب ترك بياناته في تعليق أسفل الخبر من الاسم ورقم الجلوس وسنقوم بعرض درجات نتيجة أولي ثانوي فور إعلانها رسميا، ويتمني موقع نجوم مصرية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.