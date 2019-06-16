“موقع lms” لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني| ازاي اجيب نتيجة أولى ثانوي بالكود

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني عبر موقع LMS وموقع وزارة التربية والتعليم، والتي ينتظر ظهورها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر، فمع نظام التعليم الجديد في الثانوية العامة، يقلق الطلاب من كيفية تصحيح الامتحانات، والتي تم تأديتها هذا العام على التابلت وليست امتحانات ورقية، وبالتالي سيكون نظام التصحيح إلكتروني، وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن تصحيح أوراق امتحانات الصف الأول الثانوي ستتم بمنتهى الدقة، حيث أن تصحيح كل سؤال سيمر على 20 مصحح، وبالتالي ستكون نتيجة الامتحانات دقيقة للغاية، ولن يكون هناك مجال للتظلم على النتيجة، أو وجود أي خطأ بها بل سيأخذ الطالب ما يستحقه من درجات.

ويمكن الحصول على نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس من روابط ظهور النتيجة الرسمية، واعتمدت امتحانات هذا العام على قياس مدى فهم الطالب للمنهج، وليس الاعتماد على الحفظ الأعمى له، لذلك عانى بعض الطلاب من اختلاف نظام الامتحان المعتاد، ولكن الامتحان لم يأتي من خارج المنهج، هو فقط جاء ليقيس مدى فهم الطالب له ، وسنقدم لكم رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019.

نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني بالاسم

ستظهر نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019 هذا العام بشكل مختلف عن الأعوام الماضية، فهي لن تظهر بالدرجات وإنما ستكون النتيجة النهائية بالتقديرات أي النسبة المئوية، وأيضا سيحصل كل طالب على كشف به نتيجته وسط نتائج الطلاب الآخرون، ليعرف الطالب ترتيبه بين زملائه، وأيضا سيتم وضع بعض النصائح بجانب كل مادة، حسب نتيجة الطالب به وتمني وزير التربية والتعليم، أن ينتبه كل ولي أمر إلى هذه التوصيات والنصائح، ليتحسن مستوى الطالب الدراسي في باقي سنين الثانوية العامة، وليحقق النتيجة المرجوة في جميع المواد، وبهذا يختلف نظام التعليم في الثانوية العامة هذا العام بشكل كلي عن الأعوام السابقة.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

يمكن للطالب معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني من خلال رقم الجلوس على التابلت، وأيضا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة، بكتابة الاسم ورقم الجلوس وسيظهر له النتيجة بالتقدير، وفي حالة حصول الطالب على راسب سيعيد امتحانات الترم الثاني في يوليو القادم، أما تقدير امتياز فذلك لمن يحصل على تقدير 100% أو 85%، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في نتيجة اولى ثانوي 2019، أو لجميع المراحل التعليمية القادمة، وبخصوص روابط الحصول على النتيجة هي:

ازاي أجيب نتيجة أولى ثانوي

يتساءل الكثير من الطلاب ” هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي؟” وأيضا عن” ازاي اجيب نتيجة اولى ثانوي؟”، وإجابة هذا السؤال تتلخص في، الدخول على موقع lms من التابلت ويجب أن يكون هناك رصيد في الشريحة، ثم كتابة الكود الذي استخدام في تأدية الامتحان أو رقم الجلوس، وستظهر النتيجة لاحقا بالتقديرات.

وسنتابع معكم موعد ظهور نتيجة الثانوية حيث لم يحدد حتى الآن موعد لظهورها، ولكن من المنتظر أن تظهر خلال الساعات القادمة في ” القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، الشرقية، أسوان، الاقصر، الجيزة، المنيا، أسيوط” وكافة المحافظات.