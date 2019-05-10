نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي للعام الدراسي 2019 الفصل الثاني روابط جميع المديريات التعليمية

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي أيام قليلة تفرقنا عن إعلان نتيجة طلاب المرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، وذلك بالعديد من المحافظات التي انتهت الامتحانات بالمرحلة الإعدادية لسنوات النقل، ويكف الطلاب ظهور نتيجة الصف الأول ولثاني الإعدادي للتيرم الثاني 2019 ومن خلال موقعنا موقع كلمة سنتابع معكم حتى إعلان النتائج، ويتم إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019م من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على روابط المديريات التعليمية بمختلف المحافظات.

يتابع طلاب المرحلة الإعدادية بسنوات النقل الإعدادي وأولياء أمورهم إعلان نتيجة المرحلة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، وتسهيلا لمعرفة النتائج سنرفق بهذا التقرير جميع روابط الاستعلام عن النتائج بجميع المحافظات المصرية، وهي روابط مباشرة لمديريات التربية والتعليم بكافة محافظات مصر.

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2019 الترم الثاني على بوابة التعليم الأساسي

وتجدر الإشارة أن الروابط المرفقة هي الروابط الرسمية للاستعلام عن نتائج المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2018/2019، وهى روابط تابعة لموقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الطلاب 2019.

برقم الجلوس والاسم روابط نتائج المرحلة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع المحافظات المصرية

كيفية استخراج نتيجة المرحلة الإعدادية 2019

أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة المطلوبة .

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي تريد البحث عن نتائجه.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على “عرض النتيجة”.

وفي حال كان لديكم صعوبة في الاستعلام عن النتائج الخاصة بالمرحلة الإعدادية، يمكنكم ترك تعليق بالاسم ورقم الجلوس والمحافظة التي أديت بها الامتحانات، وسنعمل جاهدين على جلب نتائجكم، مع كل الأماني الطيبة لكم بالتوفيق والنجاح.