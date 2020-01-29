نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول موقع وزارة التربية والتعليم “قريبا”

انتظار إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي العام لامتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2019-2020، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفق النظم الحديثة للتعليم والمطبقة على صفوف النقل من الثانوية العامة، وعقب انتهاء اختبارات الفصل الأول يوم 23 يناير 2020 الجاري، والتي جرت إلكترونيا على امتحانات الصف الأول الثانوي، وإلكترونيا على الصف الثاني الثانوي العام عدا بعض الفئات التي تم امتحانها ورقياً، وسيكون الإعلان عن النتائج من خلال بوابة الخدمات الإلكتروني على موقع الوزارة ولا يوجد أي مصادر أخرى.

وزارة التربية والتعليم أصدرت تحذير نشر صورته على مواقع بعد مديريات التربية والتعليم في المحافظات، تضمن تعليمات للقائمين على لجان النظام والمراقبة في نتائج امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام، تقضي بعدم إعلان أي نتائج تخص تلك الصفوف قبل حلول الموعد الرسمي الذي ستعلن عنه الوزارة في وقت قريب، ومن سيخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية.

موعد نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

وزارة التربية والتعليم ناشدات مديرياتها المنتشرة بالمحافظات المصرية، لسرعة تحديد وإرسال اسم المسئول عن عملية رصد درجات امتحانات الصف الأول الثانوي العام، وكذلك نتائج طلاب الصف الثاني الثانوي من امتحنوا ورقياً، حتى يتم تسليمه كلمة السر واسم المستخدم للدخول على موقع الوزارة ورصد الدرجات وتسجيلها.

أضاف التعميم الوزاري أنه بمجرد الانتهاء من هذا الإجراء سيتم إرسال النتائج للمركز القومي للامتحانات ومن ثم إعلانها في الوقت الذي سيتم تحديده قريبا ويعلن عنه عبر القنوات الرسمية، من خلال موقع وزارة التربية التعليم الرسمي على شبكة الإنترنت.

موقع وزارة التربية والتعليم

بوابة الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم ستكون هي المقصد لاستعلام نتائج طلاب الصف الأول الثانوي العام في المقام الأول، وقد يكون ذلك عن طريق بيانات الرقم القومي للطالب أو الطالبة أو رقم الجلوس، فيما سيستطيع طلاب الصف الثاني الثانوي معرفة نتائجهم من خلال الموقع أو عن طريق حسابهم من خلال التابلت حيث ترسل الوزارة لهم النتائج وفق التقديرات التي سيعلن عنها بشكل علم في مؤتمر صحفي من قيادات التعليم قريباً.