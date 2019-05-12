نتيجة الصف الاول الإعدادى الترم الثانى 2019 القاهرة والجيزة .. من بوابة نتائج التعليم الاساسي

نقدم لكم في هذه المقالة كل ما هو يختص بنتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني نهاية العام 2019 بمحافظة القاهرة والجيزة، حيث يُتابع النتيجة جميع الطلاب والطالبات منذ انتهاء امتحانات الصف الأول الإعدادي، والتي انتهت المدارس من تصحيح مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي بالقاهرة والجيزة، ومازال حالياً يتم تصحيح باقي مواد الصف الأول الإعدادي الترم الثانى 2019 ، ثم يتم رصد درجات المواد بالكنترولات وتوقيعها من الإدارة التابعة لها ثم ظهورها بالمدارس المختلفة ورفعها على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الاول الإعدادي نهاية العام 2019م:

منذ أن بدأت الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات بالصف الأول الإعدادي، يتابع بقلق الطلاب والطالبات نتيجة الصف الأول الإعدادي نهاية العام، في المواد المختلفة من لغة عربية، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والجبر والإحصاء، والتربية الفنية، والتربية الدينية وغيرها من المواد المختلفة، حيث جرت عادة الطلاب بعد كل امتحان صعب من احتساب درجات الأسئلة التي قاموا بإجاباتها بطريقة صحيحة، لمعرفة مجموع درجاتهم يؤدي للنجاح أم لا، والجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الإعدادي لم تلقى أي شكاوى على مستوى محافظة القاهرة والجيزة.

نتيجة اولى اعدادي الترم الثاني برقم الجلوس:

يُمكن لجميع الطلاب بإدخال رقم جلوسهم والاستعلام عن النتيجة، من موقع وزارة التربية والتعليم حيث أتاح الموقع خدمة الاستعلام منزلياً عن النتيجة، وسوف يتم رفع نتائج الصف الأول الإعدادي قريباً فور انتهاء الإدارات التعليمية بالقاهرة والجيزة من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات، ويمكنك معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي عن طريق إدخال رقم الجلوس بالخطوات التالية:

1- إدخال رقم الجلوس.

2- الضغط على النتيجة.

والتي سوف يتم تفعيلها فور رفع نتائج الطلاب مباشرة، وسوف يتم الإعلان عنها بالموقع الالكتروني بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا أو الرابط المباشر المختص بمحافظة الجيزة من هنا.

ونقدم لكم خدمة الاستعلام بترك الاسم ورقم الجلوس والمحافظة، بالتعليقات وسوف نرد بالنتيجة فور ظهورها.