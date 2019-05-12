نتيجة الصف الاول الاعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس

ينتظر طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، نتيجة العام الدراسي الحالي 2019 بالإسم ورقم الجلوس للنصف الدراسي الثاني من العام الدراسي الترم الثاني، نتابع معكم عن كثب خلال المقال التالي، طريقة الحصول على نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي، وذلك في غضون أيام قليلة من الآن، ونساعدكم في الحصول على نتائجكم فور ظهورها.

يكاد ينتهي مصححوا ومعلموا الصف الاول الإعدادي بالمدارس الإعدادية على مستوى المحافظة من تصحيح ومراجعة جميع أوراق مواد الصف الاول، وذلك بعد أن انتهت أعمال الامتحانات في معظم مدارس الجمهورية في الأيام القليلة القادمة، ويتبقى عدة مدارس على وشك الانتهاء هذه الفترة، جدير بالذكر أن جميع أعمال التصحيح والمراجعة لا تستغرق أكثر من 5 أيام لكل مدرسة على مستوى الجمهورية.

موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الاول 2019

ستظهر قريبا خلال الأيام القليلة القادمة، نتيجة الصف الأول الاعدادي النصف الاول والاعدادي جميع المحافظات، القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية، والشرقية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية وبورسعيد، وباقي محافظات الجمهورية، وذلك خلال أيام معدوة من الآن، وسوف تظهر النتيجة تباعاً فور الانتهاء منها في جميع المدارس، ومن المنتظر أن تظهر النتيجة خلال الأسبوع الحالي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019

بعد أخر تصريحات وردت إلينا من وزارة التربية والتعليم، ومواقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات على حده، فقد تم الانتهاء من الامتحانات يوم 9 مايو، ومن المنتظر أن تستغرف النتيجة 5 أيام عمل، لتظهر النتيجة على نهاية الأسبوع الحالي.

يمكنك معرفة النتيجة الخاصة بك عبر المواقع التالية:

الحصول على نتيجة أولى اعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس:

يمكننا مساعدتك عبر موقع كلمة، في الحصول على نتيجتك ومساعدتك في أن تكون أول من يعرف نتيجته في زملائك، فقط قم بإدخال رقم جلوسك والاسم في التعليقات أسفل المقال، وسوف نقوم بمتابعة النتيجة والرد عليكم فور ظهورها، مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.