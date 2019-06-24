نقدم لكم رابط نتيجة الصف الاول الثانوى العام نظام التابلت من خلال موقع وزارة التربية والتعليم g10.emis.gov.eg بالكود والرقم القومي للطالب، وذلك عبر خدمات موقع الوزارة بعد انتهاء أعمال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر ديوان وزارة التربية والتعليم بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والقائم بأعمال إعتماد نتيجة اولى ثانوى عام 2019 التي جاءت نسبتها هذا العام 91,4% والتي يمكن الحصول عليها من خلال رابط النتائج g10.emis.gov.eg لطلاب اولى ثانوى عام النظام الحديث والقديم.

وأوضح وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن نظام الثانوية العامة الجديد يهدف إلى بناء وطن جديد، ويتفوق هذا النظام الجديد على مختلف نظم الثانوية العامة القديمة التي تعتمد على التلقين والحفظ، كما تطرق إلى المهارات التعليمة الجديدة التي اكتسبها طلاب الصف الاول الثانوي العام والتي تعبر عن مستواهم الحقيقي، والتي بدورها تساعد عقلية الطالب على أن يكون مؤهل لمنافسة التطور التكنولوجي العالمي، كما تفوقت نسبة نجاح طلاب الامتحانات الإلكترونية عن الورقية، وفيما يلي نتناول معكم رابط نتيجة الصف الاول الثانوى العام 2019 الفصل الدراسي الثاني لمعرفة النتائج.

دخول رابط نتيجة الصف الاول الثانوى العام 2019

نستعرض معكم طريقة الوصول إلى نتيجة اولى ثانوى عام والذي سيكون عبر الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، كما يمكن الدخول على رابط نتيجة الصف الاول الثانوى العام التراكمي عن طريق كود الطالب والرقم القومي مع مراعاة تحديد الجنسية، لتظهر نتيجة الاول الثانوى بطريقة جديدة غير تلك الطريقة النمطية التقليدية، وتعتمد على أربعة ألوان مختلفة كل واحدة منها لها مقياس مختلف.