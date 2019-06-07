نتيجة الصف الاول الثانوى بوزارة التربية والتعليم 2019 برقم الجلوس

يترقب الألف الطلبة والطلبات الصف الأول الثانوي موعد نتيجة أولي ثانوي 2019 في جميع المدارس، وذلك بعد أن يعتمدها وزير التربية والتعليم رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، كما ينتظرها أولياء الأمور لكي يطمئنن علي مستوي أبناءهم الطلاب، وذلك بعد أن انتهوا من جميع امتحانات الصف الأول الثانوي في الشهر الماضي، فيما يلي يقدم موقع كلمة دوت أورج بوابة الحكومة الإلكترونية وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات لكي يستطيعوا الجميع الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 للفصل الدارسي الثاني لنهاية العام، حيث نتمنى لجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق.

نتيجة الصف الأول الثانوي العام برقم الجلوس 2019

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم بان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثانى ٢٠١٩ جيدة وذلك بحسب المؤشرات النهاية للتصحيح في جميع الكنترولات علي مستوي الجمهورية، حيث هناك الكثير من الطلاب احتلوا المراكز الأولي في العديد من المحافظات وعلي راسها محافظة المنوفية والقاهرة والإسكندرية وغيرها من المحافظات وإضافة المصدر بان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 سوف يتم الكشف عنها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيتم تنظيم مؤتمرا صحفيا من اجل الإعلان عن تفاصيل النتيجة والعشر الأوائل علي مستوي الجمهورية وكذلك نسبة النجاح، بعدها سوف ترفع نتيجة أولي ثانوي الترم الثاني 2019 علي موقع الوزارة والعديد من المواقع الإخبارية التي حصلت علي حق النشر والرفع.

طريقة الاستعلام عن نتيجة اولى ثانوى 2019

تتم عملية معرفة نتيجة أولي ثانوي برقم الجلوس من خلال الذهاب إلي المدرسة التي يتبعها الطلاب علي مستوي الجمهورية أو من خلال الاتصال بكنترول وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظتك، كما يمكن الاستعلام عنها الكترونيا عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم ثانوية عامة 2019 www.moe.gov.eg وختاما نتمنى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.