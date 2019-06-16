thanwya.emis.gov.eg| أخبار نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 أسماء أوائل اولي ثانوي قريباً

نتابع معكم كل جديد وحصري حول نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني الدور الأول برقم الجلوس “الكود” والاسم لجميع المحافظات، وجميع روابط الاستعلام المباشر برقم التسلسل والاسم لكافة المحافظات، وقد انتهي طلاب اول ثانوي من آداء امتحانات الدور الأول قبل بدء إجازة عيد الفطر، ويترقب الطلاب وأولياء الامور ظهور نتيجة اولي ثانوي وبدأ الطلاب يتسائلون عل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي ام لا، والجدير بالذكر أن نظام التعليم الجديد يعتمد علي الفهم العام للمادة وليس الحفظ مثل الأعوام الماضية، فكانت نوعية الاسئلة جديدة علي الطلاب ولذا وصفوا الامتحانات بالتعجيزية، حتي أن بعض المدرسين لم يستطيعوا حل العديد من الاسئلة بسبب عدم التدريب الكافي لهم، والآن نتابع معكم المزيد حول نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 وكيفية الحصول علي النتائج وأسماء الأوائل بكافة المحافظات، تابعونا علي موقع كلمة دوت أورج للمزيد.

نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019

تظهر نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد للنماذج الخاصة بإجابات الطلاب، سواء كانت إلكترونية أو ورقية، وننوه أن عملية تصحيح درجات اولي ثانوي هذا العام ستكون بطيئة وصعبة بعض الشئ، وذلك بسبب صعوبة الكتابة علي التابليت مما أدي إلي عدم قدرة المصححين علي قراءة الإجابات وأيضا بسبب أن التصحيح يعتمد علي وجود مدرسين ومراجع لكل ورقة امتحانية في جميع المحافظات.

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نتيجة الصف الاول الثانوي 2019

تم الإعلان علي موقع اليوم السابع الإخباري المصري أن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 ستظهر بداية الأسبوع الجديد، وغالبا يوم الأحد القادم، وستظهر نتيجة اولي ثانوي علي موقع وزارة التربية والتعليم وأيضا بوابة الثانوية العامة المصرية، ويتم إعلان نتائج اولي ثانوي بعد إعتماد النتيجة.

روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

نسبة نجاح الصف الاول الثانوي

لم يتم حتي الآن إعلان نسبة نجاح الصف الاول الثانوي حيث أن أعمال التصحيح لم تنتهي حتي الآن في اي محافظة، ويتم الإعلان عن نسبة نجاح الصف الاول الثانوي بعد إعتماد النتيجة ويتم إعلان النسبة في المؤتمر الصحفي الذي يتم عمله فور الانتهاء من التصحيح.

كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم

الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي

اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة

النقر علي “عرض النتيجة”

والجدير بالذكر أن نتيجة اولي ثانوي برقم الجلوس 2019 ستظهر بالتقديرات وليست بالدرجات مثل كل عام، وإليكم الطريقة لمعرفة النسبة المئوية في كل مادة.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم الترم الثاني عبر الروابط المباشرة للاستعلام، ومنها يمكنكم معرفة نتيجة اولي ثانوي القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الفيوم، القليوبية، العريش، سيناء، البحر الأحمر، البحيرة، الصعيد وكافة المحافظات فور الإعلان عن النتيجة إلكترونيا.

أخبار نتيجة الصف الأول الثانوي

أكد طارق شوقي أن امتحانات اولي ثانوي كانت انجاز كبير للوزارة وسيترتب عليها نهضة كبيرة في التعليم العام، وأكد الوزير أن الطلاب قد واجهوا تغيرات مفاجئة في نوعية الاسئلة ومحتوياتها بكافة المواد التعليمية المقررة عليهم، لكنهم اجابوا بشكل ممتاز بالنسبة للتغيير المفاجئ دون سابق تدريب له.

وصرح الوزير انه حاليا يتم تدريب المعلمين علي النظام الجديد، وقد ذكر أن درجات الصف الأول الثانوي لا علاقة لها بمجموع دخول الجامعات المصرية، وقد ذكر الوزير “محدش هيتظلم السنة دي، والنتيجة هترضيهم بنسبة 98%، واللي عايز يدخل الجامعة هيدخل واللي عايز ياخد الشهادة هياخدها بس هتكون معبرة عن مهارة حقيقية”

أوائل الصف الأول الثانوي

خلال الساعات القليلة القادمة يتم الاعلان ان أوائل الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بعد أن يتم اعتماد النتيجة، وبعد الإعلان سيتم إظها النتيجة لباقي الطلاب رسميا عبر الروابط المباشرة للاستعلام.

هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي

لم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي حتي هذه اللحظة، فلم تنتهي جميع الكنترولات من علميات الرصد والمراجعة، وسيتم اعتماد النتيجة رسميا من قبل وزير التربية والتعليم خلال الساعات القليلة القادمة، ثم يتم الإعلان عن اسماء الأوائل ونتائج الطلاب ونسب النجاح، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن النتيجة لم تسرب ولم تعلن لأي من المحافظات، وأي نتيجة قد حصل عليها الطالب تكون نتيجة غير رسمية ولا تمت للنتائج المعتمدة بصلة.