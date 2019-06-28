برقم الجلوس .. نتيجة الصف الاول الثانوى 2019

نقدم لكم من موقع كلمة دوت أورج نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر رابط مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم.

وذلك بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم عن نتيجة الصف الأول الثانوي بمؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين بمقر ديوان الوزارة.

وأعلن سيادته عن تفوق نتائج الامتحانات الإلكترونية على نتائج الامتحانات الورقية وبلغت نسبة نجاح طلاب الصف الاول الثانوى 91.4%.

نتيجة الصف الاول الثانوى الترم الثاني

أشار سيادة الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي، أن نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 ستتاح عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك من يوم الإثنين حتى يوم الخميس القادم.

وأوضح الدكتور شوقي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر الوزارة للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي نظام حديث أن.

نتيجة الأول الثانوي ستكون متاحه على رابط تخصصه الوزارة والنتيجة ستكون نجاح أو سقوط مؤكدا على “لازم نغير ثقافة الولاد”.

وعقد شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة للإعلان عن نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس.

وحضر المؤتمر كل من الدكتور رضا حجازي والدكتور محمد عمر، رئيس قطاع التعليم ونائب الوزير بالترتيب، ومساعد الوزير الدكتور محمد مجاهد، ورئيس لجنة التعليم بالبرلمان اللواء هاني أباظة، كما حضر عدد من قيادات الوزارة.

وتشير مصادر مطلعة أن كل طالب يتمكن من الحصول على نتيجة اولى ثانوى من خلال إدخال الكود الخاص به المستخدم على التابلت أثناء فترة امتحانات الصف الأول الثانوي.

وسيتم إرسال نسخ ورقية من النتائج لكل مدرسة مراعاة لعدم تمكن بعض الطلاب من الحصول على النتيجة من خلال التابلت.

ظهرت الآن نتيجة الصف الاول الثانوى بوابة مركز المعلومات

تؤكد مصادر مسئولة من وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الصف الأول الثانوى العام لامتحانات الدور الاول مايو الإلكترونى، تم الإنتهاء من أعمال التصحيح وتجميع سقوط أو نجاح النتيجة. وقد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن النتيجة اليوم الأثنين.

وبلغت نسبة مشاركة طلاب الاول الثانوى فى امتحانات الصف الأول الثانوي كالتالي:

شاركت 2323 مدرسة ثانوى على مستوى الجمهورية بمختلف المحافظات، منها 1249 مدرسة مجهزة.

وأدى فيها الطلاب أول يوم امتحان اللغة العربية فى يوم 19 مايو الماضي، إذ أدى 119 ألف الامتحانات الإلكترونية.