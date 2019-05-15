نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس | استعلام عن نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني موقع وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم المصرية سوف يعتمد نتيجة أولى ثانوي خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد ان ينتهي جميع اللجان الامتحانية من أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب للصف الأول الثانوي الترم الثاني لعام 2019، من خلال هذا المقال يمكنكم معرفة درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بشكل إلكتروني عن طريق موقع موقع وزارة التربية والتعليم للاطمئنان على درجاتهم.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

سنتعرف مع متابعي موقع كلمة دوت أورج علي خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2019 حيث يمكنكم معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 من خلال الخطوات التي سوف أقوم بتوضيحها لكم بشكل مبسط وسهل فرجاء متابعة الطريقة.

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم المصرية بوابة الخدمات الإلكترونية.

بوابة الخدمات الإلكترونية. اختار من القائمة الرئيسية نتيجة الصف الأول الثانوي لعام 2019.

ادخل رقم الجلوس وباقي البيانات الأخري.

النقر علي أيقونة بحث.

ستظهر لكم درجات نتيجة أولى ثانوي والمجموع الكلي.

من المتوقع ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 في جميع المدارس علي مستوي الجمهورية بعد أن تنتهي جميع الكنترولات التابعة للمديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية معرفة نتيجة أولي ثانوي عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم الجلوس، حيث يمكن لجميع الطلبة والطلبات معرفة النتيجة من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بأسفل هذه المقالة وسوف نقوم بإرسال الدرجات لكم فور اعتماد النتيجة من قبل الوزارة، مع تمنياتي للجميع بدوام التوفيق والنجاح.