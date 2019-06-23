نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس لجميع محافظات الجمهورية

نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس من أكثر الأمور التي تشغل بال كل أولياء الأمور وكذلك أبنائهم من الطلبة والطالبات، وبخاصة بعد أن تأخر موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي، فسادت حالة من الترقب والقلق، وبخاصة أن نظام الإمتحانات تم وفق نظام البوكليت، لأول مرة، حيث أدى الطلاب امتحاناتهم عبر استخدام التابلت في جميع محافظات الجمهورية، فيما عدا 500 مدرسة فقط، لأن تلك المدارس غير مُجهزة لأداء الامتحان الكترونياً، وقد جاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، فيما عدا بعض النقاط للطالب المتميز.

اكتب اسمك ورقم جلوسك ومحافظتك، أسفل الموضوع في صندوق التعليقات، وكن أول من يحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 فور اعتمادها

نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس

يُذكر أن نظام التعليم الجديد يهدف إلي خلق جيل من الطلاب يهتم بالبحث والتجريب والفهم، لا مجرد الحفظ والتلقين، مما سيُحدث نقلة نوعية في نظام التعليم المصري، واليكم بالتفصيل كيفية الحصول نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس :

قم بالدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم المصرية عبر الضغط على اسم الموقع.

قم بالدخول إلي نتائج الامتحانات الصف الأول الثانوي

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك، واضغط بحث.

ستحصل على النتيجة الخاصة بك.

اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام عبر مؤتمر صحفي، يعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مقر الوزارة في تمام الساعة الثانية ظهراً، غداً الاثنين الموافق 24 يونيو 2019، وفي السياق ذاته يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى 2019 قد بدأت في وقت سابق من الشهر الماضي، 19 مايو 2019 وانتهت أول الشهر الحالي يونيو 2019.

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في سياق متصل أعلن الدكتور طارق شوقي أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات في جميع أنحاء الجمهورية بلغ حوالي 585,980 طالبًا وطالبة.