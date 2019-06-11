بوابة الثانوية العامة المصرية| نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس نتيجة اولي ثانوي جميع المحافظات

تتابعون كافة التفاصيل والأخبار الحصرية حول نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس “امتحان مايو” لجميع محافظات الجمهورية، حاليا يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الدور الأول، فقد انتهى الطلاب من آداء امتحانات آخر العام يوم 1 يونيو 2019، ويتم حاليا تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع المحافظات، ويتساءل الطلاب متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 يومياً، وننوه أن النتيجة لم يتم إعلان التاريخ الرسمي لنشرها، ولكن يتوقع أن يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي خلال الأيام القليلة القادمة، لذا عليكم متابعة هذه المقالة لمعرفة إذا كان هناك اي اخبار جديدة حول نتائج اولي ثانوي، والآن نتابع معكم المزيد حول روابط الاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب 2018/2019 ورابط بوابة الثانوية العامة المصرية وموقع LMS التابع لبنك المعرفة المصري.

متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019

يتسائل الطلاب وأولياء أمورهم متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 ولكن حتي هذه اللحظة لم يتم الإعلان رسميا عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، حيث أن الأوراق الامتحانية الإلكترونية والورقية ما زالت قيد التصحيح والمراجعة، وفور الانتهاء من أعمال التصحيح في جميع الكنترولات سيتم إعتماد نتيجة اولي ثانوي رسميا علي المواقع المخصصة للاستعلام.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019

يتم الإعلان عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني عبر بوابة الثانوية العامة المصرية وموقع بنك المعرفة، ويقوم الطلاب حاليا بتحديث التابليت حتي يكونوا علي اطلاع بأي اشعارات يتم ارسالها لهم من قبل وزارة التربية والتعليم حول نتائج الصف الاول الثانوي برقم الجلوس.

روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الدور الأول

بعد الانتهاء من امتحانات الدور الأول لشهر مايو يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الدور الأور بالاسم ورقم الجلوس، والجدير بالذكر أن الدرجات هذا العام ستكون مختلفة، حيث يتم إعلام الطالب بالتقديم العام في كل مادة، ولم يتم إعلان الدرجات الخاصة بكل مادة، وننوه أنه إذا كان الطالب راسب وحاصل في اي مادة من المواد المقررة عليه علي أقل من 50% فإنه يستوجب عليه التوجه لآداء امتحانات الدور الثاني وهي امتحانات يوليو للشهر القادم.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

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نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 جميع المحافظات

وسنتابع معكم كل جديد وحصري حول نتائج الطلاب 2019 خصوصا نتيجة اولي ثانوي الدور الأول لجميع المحافظات، وسنوافيكم بنتيجة الصف الأول الثانوي القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الغربية، الشرقية، الصعيد، سيناء، المنوفية، القليوبية والدقهلية وجميع المحافظات، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج.

أخبار اولي ثانوي 2019 اليوم السابع

ذكر اليوم السابع أنه سيتم الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية والاختبارات الإلكتيونية في جميع المحافظات خلال نهائية الاسبوع الجاري، وقد تم التأكيد أن نتيجة الصف الأول الثانوي سيتم إعلانها خلال الايام القادمة، ويتم الإعلان برقم الجلوس والاسم من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية.

تحديث

صرح وزير التربية والتعليم الفني عبر مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” على شاشة “mbc مصر” عمرو أديب، أن نظام التابليت الجديد في الصف الأول الثانوي حاليا يصب في مصلحة الطلاب، وذكر أنه ولا يتعارض مع درجات دخول الجامعة بأي شكل من الأشكال، وذكر أن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ليست محسوبة ضمن درجات دخول الجامعة. وتابع: “بإذن الله نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي هترضي الطلاب بنسبة 98%”.

وسنتابع معكم جميع الأخبار والأحداث والتصريحات الرسمية من وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، تابعونا في هذه المقالة للمزيد.