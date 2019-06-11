بوابة الثانوية العامة المصرية| نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس نتيجة اولي ثانوي جميع المحافظات

تتابعون كافة التفاصيل والأخبار الحصرية حول نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس “امتحان مايو” لجميع محافظات الجمهورية، حاليا يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الدور الأول، فقد انتهى الطلاب من آداء امتحانات آخر العام يوم 1 يونيو 2019، ويتم حاليا تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع المحافظات، ويتساءل الطلاب متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 يومياً، وننوه أن النتيجة لم يتم إعلان التاريخ الرسمي لنشرها، ولكن يتوقع أن يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي خلال الأيام القليلة القادمة، لذا عليكم متابعة هذه المقالة لمعرفة إذا كان هناك اي اخبار جديدة حول نتائج اولي ثانوي، والآن نتابع معكم المزيد حول روابط الاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب 2018/2019 ورابط بوابة الثانوية العامة المصرية وموقع LMS التابع لبنك المعرفة المصري.
متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019
يتسائل الطلاب وأولياء أمورهم متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 ولكن حتي هذه اللحظة لم يتم الإعلان رسميا عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، حيث أن الأوراق الامتحانية الإلكترونية والورقية ما زالت قيد التصحيح والمراجعة، وفور الانتهاء من أعمال التصحيح في جميع الكنترولات سيتم إعتماد نتيجة اولي ثانوي رسميا علي المواقع المخصصة للاستعلام.
نتيجة الصف الاول الثانوي 2019
يتم الإعلان عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني عبر بوابة الثانوية العامة المصرية وموقع بنك المعرفة، ويقوم الطلاب حاليا بتحديث التابليت حتي يكونوا علي اطلاع بأي اشعارات يتم ارسالها لهم من قبل وزارة التربية والتعليم حول نتائج الصف الاول الثانوي برقم الجلوس.
روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الدور الأول
بعد الانتهاء من امتحانات الدور الأول لشهر مايو يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الدور الأور بالاسم ورقم الجلوس، والجدير بالذكر أن الدرجات هذا العام ستكون مختلفة، حيث يتم إعلام الطالب بالتقديم العام في كل مادة، ولم يتم إعلان الدرجات الخاصة بكل مادة، وننوه أنه إذا كان الطالب راسب وحاصل في اي مادة من المواد المقررة عليه علي أقل من 50% فإنه يستوجب عليه التوجه لآداء امتحانات الدور الثاني وهي امتحانات يوليو للشهر القادم.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
تابع ايضا
- نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 موقع وزارة التربية والتعليم وموعد LMS الرسمي “نظام التابلت”
- نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الصف الاول الثانوي عام
- بوابة الثانوية العامة المصرية| متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس والاسم
- “استعلام” نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 كل المحافظات عبر بوابة الثانوية العامة المصرية LMS
نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 جميع المحافظات
وسنتابع معكم كل جديد وحصري حول نتائج الطلاب 2019 خصوصا نتيجة اولي ثانوي الدور الأول لجميع المحافظات، وسنوافيكم بنتيجة الصف الأول الثانوي القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الغربية، الشرقية، الصعيد، سيناء، المنوفية، القليوبية والدقهلية وجميع المحافظات، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج.
أخبار اولي ثانوي 2019 اليوم السابع
ذكر اليوم السابع أنه سيتم الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية والاختبارات الإلكتيونية في جميع المحافظات خلال نهائية الاسبوع الجاري، وقد تم التأكيد أن نتيجة الصف الأول الثانوي سيتم إعلانها خلال الايام القادمة، ويتم الإعلان برقم الجلوس والاسم من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية.
تحديث
صرح وزير التربية والتعليم الفني عبر مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” على شاشة “mbc مصر” عمرو أديب، أن نظام التابليت الجديد في الصف الأول الثانوي حاليا يصب في مصلحة الطلاب، وذكر أنه ولا يتعارض مع درجات دخول الجامعة بأي شكل من الأشكال، وذكر أن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ليست محسوبة ضمن درجات دخول الجامعة. وتابع: “بإذن الله نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي هترضي الطلاب بنسبة 98%”.
وسنتابع معكم جميع الأخبار والأحداث والتصريحات الرسمية من وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، تابعونا في هذه المقالة للمزيد.
التعليقات
رقم الجلوس ١٠١٣ محافظة الجيزه الصف الأول الثانوي
يا جماعة حد يعرفني النتيجة هتظهر امتة
يا جماعة حد يفهمنى علشان انا مش فاهمة حاجة هية النتيجة هتظهر امتة
طب هتظهر امته حرام دائم كله تصحيح
هو مش من الرخامه نبعت ومحدش يرد ولا بتعلقوا التعليقات على الحيطه عشان تفتخروا بيها مش فهمه🤔
الي ضيع منه رقم الجلوس بتاعه و مش عارف يعمل اية يجيبه من المدرسة هى عندها نسخة منه اكيد
يلا يا دفعة يا فقر 😋😀🤣
بليز حد يقلي النتيجه ظهرت ولا لسه
يارب يصلح حالهم
بليز ممكن تظهر النتيجه انا ريلي مليت
بليز ممكن اعرف النتيجه هتظهر امتي وليه اتأخروا كده مش ريسون يعني ان هي مبنتش لان لسهةبيصححوا شور خلصوا تصحيح
آيات ماهر ١٨٩
نظام فاشل 😡
امتى سوف تظهر النتجية تخبرونا حتى استريح
انا بفكر يا بنات ان نعمل أربع صفوف بعد ظهور النتيجة صف صناعة و صف تجارة و صف فنية و صف الطبخ ولى يحب حاجة يدخلها
!good idea
و انا معاكي في ده
ماسبب تاخير النتيجه ورقم جلوسي ٣٥٣
متى ستظهر النتيجة
رقم الجلوس ٢٦٨
انا اسمى رباب ورقم جلوسى ٥٤٥
انا ويزو محمد🙄 ارجو منكم الرد عليا بالموعد المحدد لظهور النتيجة 😦😞
انا اسمى ايه محمد رقم الجلوس ٥٩٠ مدرسه فاطمه الزهراء الثانويه بنات فى باب
أنا أسمى أحمد محمد الدسوقى
متى هتظهر النتيجة
انتى من المنصورة صح؟
متى ستظهر النتيجة
ممكن حد يزد عليه أنا هموت من التوتر 🤐
ممكن تكتبيلى عنوان المدرسة بتعتك بس تحلفيلى إلى هو ده العنوان الصح وضرورى تردى علية
علشان أقولك أنا مين ممكن أمون أعرفك ومتخفيش أنا بنت وآلله ياريت تردي عليه بسرعه
يا أمنية🙂
مش هينفع أكتب رقم جلوسى بس لو فى أى أخبار جديدة ياريت حد يرد عليه😓🙁
هو الثانوى الخاص أ ي اخبار ة🤔😂
السلام عليكم أناخدمات هى نتيجة تظهر مع العام
ردى عليه أنا إلى كتبتلك التعليق بإسمي هو
امنية سمير رقم الجلوس ٦٥
ابتسام شبانه محمد شبانه
رقم الجلوس: ١
هو رقم الجلوس بتجبوه منين 😌😎
الحمد لله أخيرا شفت طالب رقم جلوسه ١🤣🤣🤣🤣🤣🤣
يا راجل آلي امتحنت به في الترم الاول الى كان على الدسك بتاعك
يا رجل الرقم الى كان على الدسك بتاعك في الترم الاول 😌
اسراء فؤاد عبد الفتاح رقم الجلوس ١٢
انا اسمي أميرة عبدالعظيم جاد محمد + رقم الجلوس ٥٥٣
انتى من المنصورة يا أميرة
انتى من المنصورة صح؟
انا اسمى دعاء منصور رقم الجلوس ١٦٣
رقم جلوسي 304
هفث : محمود
امينه أنا عرفكي
رقم الجلوس هو اللى المدرسة بتحطه لنا ولا ايه
اللى هو بيبقى على لديسك
ايو
أنا أسمي أمينه السيد علي +رقم الجلوس ١٠٤٥ ممكن النتيجه
متخافيش ربنا معانا أن شاء الله
انا اسمي ابراهيم رقم جلوسي 1679
١١٠٧