موقع الوزارة التربية والتعليم| ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي lms natiga بالرقم القومي g10.emis.gov.eg وتفاصيل الألوان

تم الإعلان رسميا عن نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 لكافة المحافظات والإدارات التعليمية، تعرف في هذه المقالة علي طريقة معرفة درجات وتقديرات نتيجة اولي ثانوي بالتابلت وفي المدرسة من خلال الروابط الرسمية لاستظهار النتائج وعبر بنك المعرفة المصري lms natiga علي التابلت، وقد تمنا بإدراج توزيع درجات اولي ثانوي لمواد النجاح والرسوب وأيضا المواد التي لا تدخل في المجموع، وكيفية احتساب درجات النجاح، وقد ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي للمدارس التي قامت بتأدية الامتحانات الورقية فقط، تابعونا للمزيد من الأخبار والتصريحات حول شهادة الصف الاول الثانوى العام 2019 الدور الأول.
اخبار نتيجة الصف الاول الثانوي من مؤتمر وزير التربيه والتعليم اليوم
وقد تم نشر العديد من الأخبار الكاذبة عن تسريب نتائج اولي ثانوي علي الفيسبوك، وننوه أن هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة، والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم قد نشر العديد من التصريحات حول النتيجة منذ مدة قليلة، تابعونا في هذه المقالة لمعرفة كل التفاصيل لحظة بلحظة.
نتيجة امتحان الصف الاول الثانوي 2019
أوضح وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن الوزارة لن تقوم بإعلان الدرجات الخاصة بامتحان مايو للنجاح والرسوب فحسب، ولكن تقدم لكل طالب ورقة بها درجته، وأيضا درجات جميع زملائه، وذلك لمعرفة ترتيبه بينهم والمقارنة بين المستويات المختلفة، بالإضافة إلى توصيات ونصائح للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته
بنك المعرفه المصري الصف الاول الثانوي
الوزارة اكتشفت أن هناك مشاكل كبيرة في المهارات لدي الطلاب وأن نظام التعليم القديم لا يمكن من خلاله قياس المستوي الحقيقي للطالب لذلك تم عمل مقاييس يعرف من خلالها الطالب مستواه مقارنه بزملائه، وهي قائمة على أربعة ألوان،
- اللون الأزرق «متفوق بالنسبة للدفعة» .
- البرتقالي «مناسب للتوقعات» .
- اللون الأخضر أقل من التوقعات
- اللون الأسود «أنا فين من زملائي» وأن هذا الطالب يحتاج تحسين في مستواه.
وقال «كما اكتشفنا في النظام الجديد أن متوسط الدفعة في المادة منخفض جدا والنجاح القادم هو ان المتوسطات تعلو من تيرم إلى تيرم .
المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم 2019
بدأ بالفعل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم 2019 الخاص بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني ويترقب الطلاب معرفة اخر قرارات وزير التربية والتعليم اليوم وأهم ما ورد عن اخبار عن نتيجة الصف الاول الثانوي فتابعونا في هذه المقالة للمزيد.
رابط نتيجة اولى ثانوى 2019
جدول توزيع درجات اولي ثانوي
|اللغة العربية
|الدرجة النهائية 50
|درجة النجاح 25
|100 دقيقة
|اللغة الاجنبية الاولي English
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني”
|الدرجة النهائية 30
|درجة النجاح 15
|60 دقيقة
|الرياضيات Math
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|التاريخ
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الجغرافيا
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفلسفة
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفيزياء Physics
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الكيمياء Chemstry
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الأحياء Biology
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
المواد التي لا تدخل في المجموع
|تربية دينية
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|التربية الوطنية
|الدرجة النهائية 10
|درجة النجاح 5
|الكمبيوتر
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم
- الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي
- اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة
- النقر علي “عرض النتيجة”
نسبة نجاح الصف الاول الثانوي 2019
ظهرت نتيجة اولي ثانوي للامتحانات الورقية
تم بالفعل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي في بعض المدارس المصرية والتي أدت الامتحانات ورقيًا في كافة المواد ولم تؤدي اي امتحانات إلكترونية، بينما سيتم إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية خلال الساعات القادمة، تابعونا لكي تعرفوا نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس نظام التابلت عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
كيفية احتساب درجات النجاح في كل مادة
- لا تضاف نتائج امتحانات اولي ثانوي الجارية للمجموع التراكمي لدفعة 2018/2019 للتقديم في الجامعات
- هناك امتحانات، ترم اول وترم ثاني، إذا حصل الطالب في الترم الأول علي درجتين واحدة 35/100 وثم 65/100 سيتم تسجيل الدرجة الأعلي كنتيجة الترم الأول وكذلك في الترم الثاني، ويتم احتساب المتوسط الخاص بدرجات الطالب في الترمين وقسمهم علي 2، إذا حصل علي 50% فأعلي فإنه قد حصل علي درجة النجاح
التعليقات
ربنا ينتقم من كل ظالم حسبى الله ونعم الوكيل 😑😑
اجيب الكود ده منين حد يدينا رساله ويرد عليا
ممكن نجيبها من العقد اللي سلمهللك في المدرسة وانت بتاخد الشريحة بيكون مكتوب فوق
اجيب الكود ده منين