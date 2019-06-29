موقع الوزارة التربية والتعليم| ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي lms natiga بالرقم القومي g10.emis.gov.eg وتفاصيل الألوان

تم الإعلان رسميا عن نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 لكافة المحافظات والإدارات التعليمية، تعرف في هذه المقالة علي طريقة معرفة درجات وتقديرات نتيجة اولي ثانوي بالتابلت وفي المدرسة من خلال الروابط الرسمية لاستظهار النتائج وعبر بنك المعرفة المصري lms natiga علي التابلت، وقد تمنا بإدراج توزيع درجات اولي ثانوي لمواد النجاح والرسوب وأيضا المواد التي لا تدخل في المجموع، وكيفية احتساب درجات النجاح، وقد ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي للمدارس التي قامت بتأدية الامتحانات الورقية فقط، تابعونا للمزيد من الأخبار والتصريحات حول شهادة الصف الاول الثانوى العام 2019 الدور الأول.

اخبار نتيجة الصف الاول الثانوي من مؤتمر وزير التربيه والتعليم اليوم

وقد تم نشر العديد من الأخبار الكاذبة عن تسريب نتائج اولي ثانوي علي الفيسبوك، وننوه أن هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة، والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم قد نشر العديد من التصريحات حول النتيجة منذ مدة قليلة، تابعونا في هذه المقالة لمعرفة كل التفاصيل لحظة بلحظة.

نتيجة امتحان الصف الاول الثانوي 2019

أوضح وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن الوزارة لن تقوم بإعلان الدرجات الخاصة بامتحان مايو للنجاح والرسوب فحسب، ولكن تقدم لكل طالب ورقة بها درجته، وأيضا درجات جميع زملائه، وذلك لمعرفة ترتيبه بينهم والمقارنة بين المستويات المختلفة، بالإضافة إلى توصيات ونصائح للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته

بنك المعرفه المصري الصف الاول الثانوي

الوزارة اكتشفت أن هناك مشاكل كبيرة في المهارات لدي الطلاب وأن نظام التعليم القديم لا يمكن من خلاله قياس المستوي الحقيقي للطالب لذلك تم عمل مقاييس يعرف من خلالها الطالب مستواه مقارنه بزملائه، وهي قائمة على أربعة ألوان، اللون الأزرق «متفوق بالنسبة للدفعة» .

. البرتقالي «مناسب للتوقعات» .

. اللون الأخضر أقل من التوقعات

اللون الأسود «أنا فين من زملائي» وأن هذا الطالب يحتاج تحسين في مستواه. وقال «كما اكتشفنا في النظام الجديد أن متوسط الدفعة في المادة منخفض جدا والنجاح القادم هو ان المتوسطات تعلو من تيرم إلى تيرم .

المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم 2019

بدأ بالفعل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم 2019 الخاص بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني ويترقب الطلاب معرفة اخر قرارات وزير التربية والتعليم اليوم وأهم ما ورد عن اخبار عن نتيجة الصف الاول الثانوي فتابعونا في هذه المقالة للمزيد.

رابط نتيجة اولى ثانوى 2019

جدول توزيع درجات اولي ثانوي

اللغة العربية الدرجة النهائية 50 درجة النجاح 25 100 دقيقة اللغة الاجنبية الاولي English الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني” الدرجة النهائية 30 درجة النجاح 15 60 دقيقة الرياضيات Math الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة التاريخ الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الجغرافيا الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفلسفة الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفيزياء Physics الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الكيمياء Chemstry الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الأحياء Biology الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة المواد التي لا تدخل في المجموع

تربية دينية الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 التربية الوطنية الدرجة النهائية 10 درجة النجاح 5 الكمبيوتر الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10

كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم

الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي

اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة

النقر علي “عرض النتيجة”

نسبة نجاح الصف الاول الثانوي 2019

وأوضحت الوزارة، خلال مؤتمر صحفى، أن تجربة الامتحانات كشفت أن الطلاب لديهم قدرة على تغيير وقبول الجديد، موضحة أن نسبة النجاح فى نتيجة الصف الأول الثانوى العام 91.4 %.

ظهرت نتيجة اولي ثانوي للامتحانات الورقية

تم بالفعل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي في بعض المدارس المصرية والتي أدت الامتحانات ورقيًا في كافة المواد ولم تؤدي اي امتحانات إلكترونية، بينما سيتم إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية خلال الساعات القادمة، تابعونا لكي تعرفوا نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس نظام التابلت عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

كيفية احتساب درجات النجاح في كل مادة