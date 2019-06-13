رابط الاستعلام المباشر: نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 برقم الجلوس والاسم

تتابعون كافة التفاصيل والأخبار حول نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 برقم الجلوس والاسم، فقد انتهت امتحانات الصف الأول الثانوي في الأول من يونيو الجاري، وبدأت أعمال التصحيح بالفعل من اليوم الأول من إجازة أولي ثانوي عام، ويترقب الطلبة والطالبات إعلان موعد ظهور نتيجة اولى ثانوى 2019 الترم الثاني عبر المواقع الرسمية لمعرفة درجات اولي ثانوي وأيضا عبر اليوم السابع الذي يقوم بنشر العديد من النتائج للطلاب، كما يمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم وأيضا بوابة الثانوية العامة المصرية 2020، وتعرفون في هذه المقالة رابط نتيجة اولى ثانوى 2019 الدور الأول للاستعلام المباشر فور إعلان النتيجة إلكترونيا، وقد قامت العديد من المدارس بتأدية الامتحان الإلكتروني والبعض الآخر قام بتأدية الامتحانات الورقية بسبب الأعطال الداخلية في الموقع.

نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019

يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 عبر المواقع الرسمية، مثل اليوم السابع والمواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية التي تقوم بعرض نتائج الطلاب لجميع السنوات النقل والشهادات، وتظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس بعد الانتهاء من تصحيح أوراق ونماذج اجابات الطلاب الإلكترونية والورقية علي حد سواء، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح لكل المحافظات، ويقوم وزير التعليم بإعلان إعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها إلكترونيا للطلاب.

رابط نتيجة اولى ثانوى 2019

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس فور الإعلان عن رفع الدرجات لكل محافظة علي المواقع الرسمية للاستعلام عن نتائج الطلاب 2019، وعليك أن تعلم أن نتيجة اولي ثانوي عام يتم عرضها هذا العام بالتقدير لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

إذا حصل الطالب علي أقل من 50% في أي مادة من المواد المقررة عليه فإنه يتوجب عليه آداء امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني، والمعروفة بامتحانات يوليو، وعليك أن تعلم أن امتحانات الدور الثاني مماثلة لامتحانات الدور الأول، حيث أنها تتم إلكترونيا وإن كان هناك أيه أعطال فيتم أداء الامتحان الورقي.

قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.

والجدير بالذكر أن هذا العام هو أول عام يتم فيه تطبيق نظام التعليم الجديد، نظام التابليت والسنوات التراكمية لدخول الجامعة، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة اولي ثانوي ليست ضمن النتائج التراكمية لدخول الجامعات.

تحديث

أكدت بعض المصادر علي موقع الوطن أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستكون في متناول الطلاب مطلع الاسبوع القادم، غالبا يوم الأحد بداية الاسبوع، تابعونا للمزيد من الأخبار والتصريحات الهامة.

كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم

الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة النقر علي “عرض النتيجة”

تابع هذه المقالة في موقع كلمة دوت اورج لمعرفة كافة الأخبار حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني وكيفية الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي فور ظهورها رسميا عبر مواقع وزارة التربية والتعليم المصرية.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

أكدت العديد من المصادر الرسمية في الوزارة وفي موقع “الوطن الإخباري المصري” أن نتيجة الصف الأول الثانوي الدور الأول ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.

يمكنكم الاستعلام فور إعلان النتيجة عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم الترم الثاني عبر الروابط المباشرة للاستعلام، ومنها يمكنكم معرفة نتيجة اولي ثانوي القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الفيوم، القليوبية، العريش، سيناء، البحر الأحمر، البحيرة، الصعيد وكافة المحافظات.