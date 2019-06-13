رابط الاستعلام المباشر: نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 برقم الجلوس والاسم

تتابعون كافة التفاصيل والأخبار حول نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 برقم الجلوس والاسم، فقد انتهت امتحانات الصف الأول الثانوي في الأول من يونيو الجاري، وبدأت أعمال التصحيح بالفعل من اليوم الأول من إجازة أولي ثانوي عام، ويترقب الطلبة والطالبات إعلان موعد ظهور نتيجة اولى ثانوى 2019 الترم الثاني عبر المواقع الرسمية لمعرفة درجات اولي ثانوي وأيضا عبر اليوم السابع الذي يقوم بنشر العديد من النتائج للطلاب، كما يمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم وأيضا بوابة الثانوية العامة المصرية 2020، وتعرفون في هذه المقالة رابط نتيجة اولى ثانوى 2019 الدور الأول للاستعلام المباشر فور إعلان النتيجة إلكترونيا، وقد قامت العديد من المدارس بتأدية الامتحان الإلكتروني والبعض الآخر قام بتأدية الامتحانات الورقية بسبب الأعطال الداخلية في الموقع.
نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019
يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 عبر المواقع الرسمية، مثل اليوم السابع والمواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية التي تقوم بعرض نتائج الطلاب لجميع السنوات النقل والشهادات، وتظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس بعد الانتهاء من تصحيح أوراق ونماذج اجابات الطلاب الإلكترونية والورقية علي حد سواء، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح لكل المحافظات، ويقوم وزير التعليم بإعلان إعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها إلكترونيا للطلاب.
رابط نتيجة اولى ثانوى 2019
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس فور الإعلان عن رفع الدرجات لكل محافظة علي المواقع الرسمية للاستعلام عن نتائج الطلاب 2019، وعليك أن تعلم أن نتيجة اولي ثانوي عام يتم عرضها هذا العام بالتقدير لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
مقالات هامة عليك قراءتها
- بوابة الثانوية العامة المصرية| متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس والاسم
- “استعلام” نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 كل المحافظات عبر بوابة الثانوية العامة المصرية LMS
- نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني تابع رابط نتيجة اولى ثانوى LMS
- من هنا| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم الدور الأول عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
إذا حصل الطالب علي أقل من 50% في أي مادة من المواد المقررة عليه فإنه يتوجب عليه آداء امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني، والمعروفة بامتحانات يوليو، وعليك أن تعلم أن امتحانات الدور الثاني مماثلة لامتحانات الدور الأول، حيث أنها تتم إلكترونيا وإن كان هناك أيه أعطال فيتم أداء الامتحان الورقي.
قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.
والجدير بالذكر أن هذا العام هو أول عام يتم فيه تطبيق نظام التعليم الجديد، نظام التابليت والسنوات التراكمية لدخول الجامعة، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة اولي ثانوي ليست ضمن النتائج التراكمية لدخول الجامعات.
تحديث
أكدت بعض المصادر علي موقع الوطن أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستكون في متناول الطلاب مطلع الاسبوع القادم، غالبا يوم الأحد بداية الاسبوع، تابعونا للمزيد من الأخبار والتصريحات الهامة.
كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم
- الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي
- اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة
- النقر علي “عرض النتيجة”
تابع هذه المقالة في موقع كلمة دوت اورج لمعرفة كافة الأخبار حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني وكيفية الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي فور ظهورها رسميا عبر مواقع وزارة التربية والتعليم المصرية.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي
أكدت العديد من المصادر الرسمية في الوزارة وفي موقع “الوطن الإخباري المصري” أن نتيجة الصف الأول الثانوي الدور الأول ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.
يمكنكم الاستعلام فور إعلان النتيجة عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم الترم الثاني عبر الروابط المباشرة للاستعلام، ومنها يمكنكم معرفة نتيجة اولي ثانوي القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الفيوم، القليوبية، العريش، سيناء، البحر الأحمر، البحيرة، الصعيد وكافة المحافظات.
التعليقات
ف طلاب بيقولوا ان الدرجات وصلت لهم وفى طلاب بيقولوا انها لسه مطلعتش دا معناه ايه
ياجماعه النتيجه لسه مظهرتش ولم تظهرش هنعرف كلنا وان شاء الله الكل ناجح القيمه مش هتقوم يعني علي إمتحان
نظام حاجه آخر مانجه
متي تعلن النتيجة
يا رب نفسي أكون طبيبه أنا جالي مشاكل في الرائه
بسبب القلق والتوتر وضيق في النفس نفسي أوصل
لحلمي وياريت قلبي يطمئن والنظام ينجح حلم حياتي الطب يا حلم بعيد جايز تكون أكيد.
😭😟☹🙍♀️عوزه نتجتي ارجوكم انا تعبت بقى لامتا هصبر😣😩😦😢
هنجيب النتيجة ازاى؟
حد يرد😭😭😭
والله العظيم ما أنا عارفة حرام كدا
حرام كافية كدة
لو سمحتم عاوزة اعرف النتيجة
ليلى هو الوزير ابن الكلب ده هيظهر النتيجة أمته احنا كده كده داخلين شهر سابعه بس بردة اعرف كام ملحق بس ميكونش انجليزى زى صاحب المادة ربنا يخده
بجد والله انا مش عارف
أنا عاوز أدخل تانية ثانوي بالبركة
حسبنا الله ونعم الوكيل
ربنا يستر ،
اللهم اني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه😭😢
ربنا يستر ،
اللهم اني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه😭😢
رقم جلوس ١٧٧
حرام عليكم كفاية إلا بتعملوا فينا ده مش كفاية الامتحان والوزير علينا احنا تعبنا كل يو م بقرار جديد حتى كمان النتجية فيها مشكلة يارب تنجح كل طلاب اولى ثانوى
آميين
نفسي اعرف النتيجة بتاع حبيبتى هتظهر امته انا قلقان جدا طمنونى حد جبها عاوز وفرحها
نفسي اعرف النتيجة بتاع حبيبتى هتظهر امته انا قلقان جدا طمنونى حد جبها عاوز اجبها لحبيبتيEman mamdouh وفرحها
هو انتى ئديها ولا لاه
انا بكتب الكود وكلمة السر على الLMSوبرو مش رادى يسجل الدخول اعمل ايه ارجو الرد فى اقرب وقت ممكن من بعد اذنكو
ارجو الرد بسرعة خلاص انا قد دانا أجلى
كفاية بقى تعبتولى اعصابى على فكرة انا ام مش طالبةرقم جلوس بنتى٥٥٩
هى النتيجه هتطلع امتى
عايزة اعرف نتيجتى رقم الجلوس ١٧٥
كفاية بقى تعبتولى العصابة على فكرة انا ام مش طالبةرقم جلوس بنتى٥٥٩
ربنا يستر ،
اللهم اني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه😭😢
اخيرا النتيجه ظهرت ونسبه النجاح 97في المايه وكل الطلاب ناجحون الحمد الله ….
اعرب كلمه ناجحون 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ممكن تجيبيلي النتيجة منال حسني سعدى من محافظه قنا رقم الجلوس ١٣٧
44
أنا خايفه😣😣😣😣😓😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
نانسي انتى من طيبه
لو سمحتم ممكن تقولوا موعد محدد للنتيجه
في ميس في المدرسة قالتلنا يوم الحد الجي
😭😣انا عاوزة شهادتى😣😭
Ok
محساسن شهاده التخرج يعنى 🤣🤣🤣
😭😣انا عاوزة شهادتى😣😭
ياريت مش ناقصة لما النتيجة تظهر ابقوا اتكلموا
ليلى صح
ياريت مش ناقصة لما النتيجة تظهر ابقوا اتكلموا
ياريت مش ناقصة لما النتيجة تظهر ابقوا اتكلموا
ياريت مش ناقصة لما النتيجة تظهر ابقوا اتكلموا
انا خايفه يا جماعه جدا والله
يا جماعة أنا أسمعت إن النتيجة هتظهر ٢٠١٩/٦/١٥ هل الكلام ده صح أرجو الرد
ياجماعة هى النتيجة برقم الجلوس ولا بالكود الطالب ارجو الرد .
هو محدش هيعرف يرد عليك علشان اصلا محدش عارف حاجة
انامعنديشLMSاعمل.ايه.الرد.بسرعه
ادخلى على كروم واكتبى بنك المعرفه المصرى وبعد كده دوسى على استكشاف وهيدخل على طول
عن طريق انك تروحى لنوكس بعدين ابلكيشن استور
بردو انا كمان الLMSمش رادى يسجلىالدخول بعد كتابة البريد الالكترونى وكلمة المرور
ازاى يعنى عندنا كلنا
وانا كمان اتمسح من عندى
وانا كمان اتمسح من عندى يا جماعه مش عارفه اعمل ايه حد يرد عليا بليييييز
موعد ظنور النتيجه
ربنااا معانا😇🤷♂️
ياارب بقا عشان انا خايفه اووي
calm please can be
لا والنبي😂😂😂
انا عايزه النتيجه
كفاية بقى تعبتولى العصابة على فكرة انا ام مش طالبةرقم جلوس بنتى٥٥٩
متستعجليشى على الملا حق يا نهله
متستعجلشى على الملا حق يا غير معروف
ياجماعه في حد جاب النتيجه ولا لسه حرام كده واللهي
حرام عليك يا وزير يا كفايه
ما تستعجليش يا حبيبتي ربنا يستر معانا
انا مشى عاوزه اعرف النتيجه بس هي هتظهر أمته
ياجماعه في حد جاب النتيجه ولا لسه حرام بقا كده
مش عارفين
هما قالوا ان يوم الاحد المقبل هتظهر النتيجة
انا من مدرسة جمال عبد الناصر بالشرقية
النتيجة ظهرت ولا!
ليلى النتيجة هتظهر أمته
لو سمحتم انا عاوزه اعرف النتيجه
يعنى انتى بترزعى اي رزع ولا جد 😏
انا عاوزة النتيجة بتاعتى ضرورى رقم الجلوس بتاعى ٣٦٠
هو انا عارفه اجيب بتا حتى رقم الجلوس بتاعى ١٥٠ لو جبتى بتاحتك هتيلي بتا حتى
يعني نخترعها لسة مظهرتش
يعني اخترعها لسة مظهرتش
هدوا اعصابكوا يا جماعه هتظهر أن شاء اللة
ازاي اجيب النتيجة من موقع الوزارة
على موقع LMS فى رسايل الوزارة وهى لم تظهر حتى الان
متي ستعلن النتيجة الصف الاول الثانوي اريد معرفتها في اقرب وقت ممكن
امتى النتيجه هتظهر حرام بقى
متستعجلشى على الملا حق يا غير معروف
في مدرستنا لم يسلموننا أرقام جلوس للصف كنا تؤدي الامتحانات في فصلنا
احنا في المدرسه مسلموناش ارقام جلوس
الرقم بتاع الترم الأول الإمتحان الورقى
انا قلقانه اووى والله عايزه اعرف النتيجة امتى
اول الاسبوع القادم
مفيشفايدة