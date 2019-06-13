موقع الوزارة التربية والتعليم| استظهار نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 بوابة الثانوية العامة المصرية LMS للنتائج

نتابع معكم كافة تفاصيل وأخبار نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 ورقم الجلوس كما نتابع تفاصيل نتيجة اولي ثانوي الدور الأول، فقد انتهي الطلاب من اداء امتحانات مايو قبل انتهاء شهر رمضان المبارك، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة اولى ثانوى 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر المواقع الرسمية للاستعلام عن نتائج الطلاب،مثل البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية وأيضا بوابة الثانوية العامة المصرية لنتائج الطلاب، كما نقدم إليكم رابط نتيجة اولى ثانوى 2019 الترم الثاني، وقد واجه طلاب الصف الأول الثانوي الكثير من الضغوطات والمشاكل أثناء الامتحانات، حيث لم يستطع العديد من الطلاب بالعديد من المحافظات الدخول علي المنصة الامتحانية الإلكترونية وقاموا بآداء امتحان ورقي، والآن نتابع المزيد حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس تابعونا.
نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019
يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية التي تتكفل بعرض نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بجميع المحافظات والإدارات التعليمية، وتظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس بعد الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب الإلكترونية والورقية علي حد سواء، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح والتقدير العام لكل مادة علي حدة، ويقوم طارق شوقي باعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها رسميا.
نتيجة اولي ثانوي 2019 اليوم السابع
حتي هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف الاول الثانوي بأي من المحافظات، حيث يتم تصحيح الامتحانات الإلكترونية في وقت أطول من الامتحانات الورقية، وذلك بسبب وجود عطل في الاقلام الإلكتروني الخاصة بالتابليت، وهذا ما نتج عنه ات الطالب لم يكن يستطيع الكتابة بخط واضح ومفهوم، وبعد الانتهاء من التصحيح يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي بالاسم ورقم الجلوس 2019 علي المواقع الرسمية لاعلان نتائج اولي ثانوي عام 2019.
رابط نتيجة اولى ثانوى 2019
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم بعد الدخول علي الموقع الرسمي لإعلان نتيجة اولي ثانوي وتحديد السنة الدراسية المقيد بها الطالب، ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والضغط علي زر عرض النتيجة، وننوه أنه يتم عرض نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالتقدير العام لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني
تقوم وزارة التربية والتعليم الفني بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم، وقد أكد طارق شوقي في أحد المداخلات التليفزيونية أن نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 مرضية جدا.
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إذا رسب الطالب في اي مادة من المواد الاساسية المقررة عليه فإنه يتوجب عليه أداء امتحانات الدور الثاني اولي ثانوي 2019، وهو امتحان شهر يوليو القادم، ويتم آداء الامتحان إلكترونيا علي التابليت. يقوم وزير التربية والتعليم بدراسة جميع المشاكل والعوائق التي حدثت هذا العام في تطبيق نظام التعليم الجديد، وقد أكد علي أن جميع المشاكل لن تتكرر في الأعوام القادمة، وقد صرح أن نظام التابلت شهد نجاح من العديد من الجوانب.
قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي
أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.
كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم
- الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي
- اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة
- النقر علي “عرض النتيجة”
تابع هذه المقالة في موقع كلمة دوت اورج لمعرفة كافة الأخبار حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني وكيفية الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي فور ظهورها رسميا عبر مواقع وزارة التربية والتعليم المصرية.
التعليقات
انا عايزة النتيجة
يا جدعان النتيجة يوم الحد الجاي ١٦/٦/٢٠١٩ واي حد يقول غير كدا متسدجوش
انا بقول لكل الناس إلى بتكتب اعلانات حرام عليكم إلى بتعملوه فينا ده بطلوا كدب بقى احنا زهقنا 😩😠😡😡😠😠😧😧
لو ظهرت و النبى حطوا الرابط هنا
هيفضلو يضحكو علينا لحد امتى
النتيجه ظهرت ولا لسه
هل السنه الجايه هتبقي زي دي
هي النتيجة هتطلع امتي
قاعدين يكتبوا فى إعلانات ان نتيجه الامتحان طلعت ومفيش حاجه انا دورت كتير والله بس ملقتش حاجه خالص بس يا جماعه انا كل اللي اقدر اقوله حسبى الله ونعم الوكيل فى إللى بيتعمل فينا
يعني هي هتطلع وقتيه د ا حاجه تقرف😠
يا جماعه هي النتيجة هتظهر امتي
الله اعلم
محدش عارف انا زيك طالبة فى الصف الاول الثانوى
فين النتيجة حرام عليكم
يعنى احنا ناجحين ولا ساقطين فى سنتان العسل دى
ليه يعني بيقولوا كده مستقبلنا لسه بخير الحمد لله واحسن من الأول بس انتوا طلعوا النتيجة دي من دماغك وصلوا علي النبي ومتتوتروش اكتر من كده وإنشاء الله خير يا جماعة وشوف كم جميعا علي خير في كلية الطب بإذن الله
اللهم نجحنا جميعا وخلينا نعدى من السنة دى وادينا على قد تعبنا اللهم آمين
انا تعبت والله ومش قادرة استنا النتيجة اكتر من كده فى الأول انا كنت بستناها عشان اشوف نفسي هطلع الكام فى الأوائل دلوقتى بدعى ربنا عشان انجح بس حتى لو اجيب ٥٠% بجد حرام عليهم إلى بيعملوه فينا ده
😢😭😢😢😢😖😖😩😩😩
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
هيا طلعت ولا لسة حرام
‘طلعت
طب هو الرابط أية انبى حد يقولى
امتي تظهر بقي انا تعبت
إحنا مش عارفين حاجة.
انا نفسى اعدى من السنة دى على خير
وانا والله انا احس بملاحق
ان شاء الله هنعدى
ان نفسى اعدى من السنة دى على خير
هتعدي
ربنا معانا
احنا ساقطيين ولا ناجحين
إمتا هتظهر النتيجة الزفت .😨😢😭
احنا ساقطيين ولا ناجحين امتا النتيجة هتظهر. 😂😭
النتيجة ظهرت انت لسه بتسال
منكم لله يارب تغوروه
بس اسكت منك له
النتجه الحد الموافق بعد الثانوى العامة الى هى ثلاث ثانوي
امتى هتظهر النتيجة
رقم الجلوس ٣٣١
هيا هتطلع انهارده صح ولا دى اشاعه
ازيك يا مانوووووووو
أن الله مع الصابرين
معاكى حق و الله
ده اذا صبروا 😣😣😣
الشهاده إتيان انتا انا قلقانه
جهاد أيمن السيد ٥٤٧شكرا
هيا طلعت ولا لسة حرام
جهاد أيمن السيد ٥٤٧
وبعدين ياعني
انا لحد حالا معرفش ايه اللي بيحصل فينا ده ده كله علشان ينزلوا النتيجه لييه انااعرف انهم خلصوا تصحيح من زمان
مدرس ليا قال النهارده ان هما يدور لسه مخلصين تصحيح الجغرافيا وهيبدءوا فى الانجليزى
امتى النتيجة هتظهر الواحد تعب حرام عليكم
لسه فى تصحيح ورق مخلصين ما مدرس ليا قالهولى
مش عارفه بيزلوا فينا
وأنا كمان والله
Thats so much
الله يرحم😒😂😛😛😛😛😛😛
حسبي الله ونعم الوكيل
…
حسبي الله ونعم الوكيل
…
النتيجة غالبآ الأحد المقبل إن شاء الله🤨😐🤨
بجد والله
هيا الشهادة طلعت
بجد طب فين هى
بليز هيا الشهادة طلعت ولا لسه
والله كده كتيررر هتلعبوه بمستقبلنا كده لحد امتااا هووف😧😕
هي فين بقاا زهقناا
هي فين النتيجه اللي كل شوية تكتبلنا خلال أيام ارحمونا بقه و كفايه هري اصلا الواحد تعب و نفسيته خيار منكو
حراااااااااام مش عارفه المفروض ينجحون كلنا الوحد في تشتيت 😥😥😥😥😥
إن شاء الله خير يا جماعه متقلقوش
حرام كافية كدة احنا تعبنا
والله وانا كمان
اه معاك حق💔💔💔💔💔💔
يا رب النتيجة تطلع بقى حرام كده والله أنا تعبت و البيت كله على أعصابه مش عارفة نجحت و لا سقطت حرام كده هووووووف 😢😢😢😢😢😢😭😭🤕🤕🤕
الوزير قال يا جماعة النتيجة هتبسطكم مش عارفة قصده ايه بالكلمة ديه😂😂
يعني هيمسح بكرمتنا الارض اكترر من كده
مش عارفه بيزلوا فينا
ايده بجد هو كلمة
ايده بجد هو قالك🤣🤣😂😂😂😂
كل خير 😂😂😂😂😂
😂😂😂
إنشاء الله ناجحين 💞
حرام كده هى فين النتيجة
اة واللة تعب اعصأب كتير
انا زهقت هي وتتطلع امتا
في المشمش
قولوا ميعاد محدد تظهر فيه احنا زهقنا 😝😧🤧
ي جماعه ع فكره النتيجه هتظهر بعد امتحانات تالته ثانوى
في مستر قالي وقال كمان انهم لسه مصححوش الامتحانات كلها
دا صح ولا😑
ازاى لما تالتة هيخلصوا ف سبعة واحنا هنمتحن ف سبعة تبقى ازاى 🤔🤔🤔
يا سلام هو انا لسه أستنه لما بعد امتحانات تالته تخلص دا أنا عايشه فى توتر وقلق من دلوقتى
محدش راضى يريحنا خالص 😭😭😭😭الواحد حالته النفسية زفت☻☻
احنازهقنا والله حرام كدا بقى
وبشر الصابرين 💕💕💕💕💕💕💕💕💕
احنا قاعدين علي اعصبنا مش عارفين النتيجه هتظهر امتي ومفيش حد راضي يطمنا ويقولنا يوم محدد انتوا كده بتلعبوا باعصبنا حرام 😢🤒🤒🤕
ان شاء الله ناجحين بس مش تقولي فيها
ع يوم الحد الجاي ان شاء الله انا شوفت كان مكتوب كده ف مقالة
كانت سنه طين المفروض عيني اما نمتحن تطلع الاجابه على طول احنا لحد دلوقتي مش عارفني احنا سقطينوالا ناجحين
تفاؤلو خير تجدوه
إحنا أعدين مش عارفين مستقبل .
ولا عارفين النتيجه ظهرت ولا لا.🤒😓🤕