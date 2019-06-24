استعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي في جميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم 2019

نقدم لكم اليوم نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس ومع انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي ينتظر الطلاب النتيجة، والطلبة قد انتهوا من أداء الامتحانات في الأيام الماضية، وقد قال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي سوف تظهر من بداية الأسبوع القادم وقد أوشكت أعمال التصحيح ورصد الدرجات على الانتهاء في خلال الساعات القليلة القادمة.

ولذلك فأننا نؤكد أن نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المحافظات سوف تنال رضاء أهالي جميع الطلاب والطالبات، ونشير إلى أن وزارة التربية والتعليم أكدت أنه يجب على الطالب تجاوز نسبة الـ 50% في إجمالي المجموع لكي يكون ناجح، وقد صرحت وزارة التعليم أن اليوم الإثنين هو أخر يوم في تصحيح نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الإلكتروني والورقي وذلك على مستوي جميع المحافظات وجميع المواد، ولهذا فمن المؤكد أنه سيتم عقد المؤتمر غداً و إعلان نتائج الأول الثانوي 2019 في جميع محافظات مص خلال هذا الأسبوع في المدارس وعلى موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019:

تشير كافة التوقعات الى أن نتيجة الأول الثانوي مرضية للغاية ويوجد بها ارتفاع ملحوظ في أغلبية المواد، والجدير بالذكر أنه سيعلن نتيجة الصف الأول الثانوي الفني ونتائج الصف الأول الثانوي العام برقم الجلوس والاسم في جميع المدارس، ويجب الأخذ بالاعتبار أنه لن ترفع أغلب المحافظات نتائجها على مواقع مديريات التربية والتعليم.

ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها لجميع المحافظات من خلال المواقع التالية:

فهو الموعد النهائي لظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لجميع المحافظات، وسيتم ذلك في عقد مؤتمر صحفي اليوم لإعلان تفاصيل نتيجة طلبة وطالبات الأول ثانوي والنسب الخاصة بالنجاح وتقييم الوزارة للتجربة الجديدة في الثانوية العامة.