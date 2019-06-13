نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني رابط نتيجة اولى ثانوى LMS للاستعلام رسمياً

نتابع معكم نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني الدور الأول لجميع المحافظات والإدارات التعليمية، وكافة تفاصيل نتائج امتحانات مايو اولي ثانوي للعام الحالي، وذلك لجميع طلاب اولي ثانوي بنظام التعليم الخاص بالتابليت الجديد، وقد انتهت الامتحانات في الأول من يونيو الجاري، وتسود حاليا حالة من التوتر والقلق بسبب النتائج، ويترقب الطلاب وأولياء إعلان موعد ظهور نتيجة اولى ثانوى 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر المواقع الرسمية للاستعلام عن نتائج الطلاب وأيضا عبر اليوم السابع، ويمكنكم الاستعلام عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية وأيضا بوابة الثانوية العامة المصرية 2020، وتعرفون في هذه المقالة رابط نتيجة اولى ثانوى 2019 الترم الثاني للاستعلام المباشر فور إعلان النتيجة، وقد قامت العديد من المدارس بتأدية الامتحان الإلكتروني والبعض الآخر قام بتأدية الامتحانات الورقية بسبب الأعطال الداخلية في الموقع.
نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019
يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية التي تقوم بعرض نتائج الطلاب 2019 لجميع السنوات النقل والشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس بعد الانتهاء في جميع المحافظات والإدارات التعليمية من تصحيح أوراق ونماذج إجابات الطلاب الإلكترونية والورقية علي حد سواء، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح لكل المحافظات.
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي في العديد من المحافظات مثل القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الصعيد، البحيرة، البحر الأحمر، سيناء، العريس، الاسماعيلية، بورسعيد، السويس وجميع المحافظات.
رابط نتيجة اولى ثانوى 2019
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم فور الإعلان رسميا عن رفع درجات الطلاب علي المواقع الرسمية، وننوه أنه يتم عرض نتيجة اولي ثانوي عام بالتقدير العام لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
تقوم وزارة التربية والتعليم الفني بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم، وقد أكد طارق شوقي في أحد المداخلات التليفزيونية أن نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 مرضية جدا.
إذا حصل الطالب علي أقل من 50% ورسب في اي مادة من المواد الاساسية المقررة عليه، فيجب عليه أن يتوجه لأداء امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي لشهر يوليو القادم، وهو امتحان إلكتروني علي منصة امتحانات وزارة التربية والعليم.
أكد أحد المصادر أن النتيجة ستظهر خلال مطلع الاسبوع الجاري، وذلك غالبا يوم الأحد القادم، ويتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي بعد الانتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.
تحديث
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن نتيجة الصف الأول الثانوي لن تؤثر علي مجموع دخول الكليات للدفعة الحالية دفعة الثانوية العامة 2021، وأن هذه السنة تجريبية لصالح الطالب، وأكد الوزير أن جميع العيوب والمشاكل ألتي واجهت الطلاب في الدراسة والامتحانات هذا العام لن تكون موجودة في الأعوام القادمة.
التعليقات
يريت النتيجة مشتظهر دلوقتى
يا جماعة أنا معرفش رقم جلوسي كام !!!!
أعمل إيه !!!!😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲
النتيجة كله بيقول لسه يوم الاحد و يا رب سترك بنقول فى أولى كده امال هنعمل ايه فى باقى السنين يا رب قدم الا فيه الخير واستر
ي مروة ممكن تقوليليى الوزير قال كده امتى
قصدي مصدر المعلومة يعني
الاسم نورهان فرغل فوزي
رقم الجلوس ٧٩
محافظة المنيا
انا عينه اعرف النتيجه بسرعه
مورا من: المنيا رقم جلوسي 685 ممكن اعرف النتيجة
النتيجه هتظهر امتى انا مش عارف اي حاجه وهنجبها إذاي اصلآ
محافظه القليوبيه
هى النتيجة هتظهر فى المدارس ولا على التاب حد يجاوب بليز 😓😓😞🤕
على التاب
يارب
تسبيح أحمد أحمد سالم
رقم جلوسي ١٤٠
متى سوف تعلن النتيجة وازاى هنجيبها
دا رقم جلوسي
هي النتيجة هتظهر امتي والنبي حد يرد عليا بليز
هو يعني ايه اللي فوق ده
النتيجة يا جماعه بسرعه وانشاء الله احنا ناجحين رقم الجلوس ٧٨
امين يارب
ده رقم جلوسى ٢٠٩
مش معقول
انشاء الله هننجح كلنا والوزير بيقول الكل هينجح ومحدش هيعترض علي الدرجات بنسبه %98
انشاء الله نجحين
ي مروة ممكن تقوليليى الوزير قال كده امتى
قصدي مصدر المعلومة يعني
النتيجة ستظهر إمتي وهنجبها إزاي.
يارب ننجح
يسمع منك ربنا
يا رب
إن شاء الله
يا جماعة النتيجة هتطلع يوم الخميس القادم وأن شاء الله كله هينجح
والله يوم الخميس كفاية توتر
بليز حد يقول ظهرت ولا لسه ممكن يا جماعة حد يرد عليا ممكن باله عليكم انا تعبت وبفكر إنى اقعد من المدرسة انا زهقت والدكتور قال إنى اريح دماغى علشان انا نفسيتى زفت بليز حد يرد
يوم الخميس
لسه هما بيقولو هتطلع يوم الخميس
النتيجة لسة مازهرتش يا شمس وانا كمان تعبت زيك بالظبط ومش قادرة أكمل بس إنشاء الله خير لينا كلنا و يا رب ننجح كلنا
يارب متظهرش خالص
ردي علية
المنوفية
رقم الجلوس ١٥٤
انا كمان من المنوفية
يا رب ننجح
يا رب
اللهم آمين
القاهرة ١٧١
كفايه بقاااا مفيش نتيجه وكبرو دمغكم احنااا زهقنا اصلا🗣🗣
وي رب ما تطلع بقاااا احنااا بقلنا سنه في ام التوتر ده🤕🤕
أنا شيماء عبدالرحمن ورقم جلوسي ٣٠
ممكن اعرف انتي من مدرسة ايه
ياريت يا جماعة النتيجة فور ظهورها
يارب
رقم الجلوس ٧٦٦
أنا مش عارفة أجيب النتيجة بتاعتي قولولي اجيبها إزاى
اجيب رقم الجلوس منين احنا مستلمنهاش
ازاى اجيب نتيجتى وهل هى ظهرت ولا لا لو سمحتوا حضرتكم ردوا علي علشان قلقانة
رقم جلوسي 198
يارب ننجح كلنا