نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 (اولي ثانوي) بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات

بعد انتهاء الامتحانات لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي ينتظر كلا من الطلبة وأولياء الأمور ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي العام نتائج أولي ثانوي الدور الأول لامتحانات أخر العام حيث ينتاب الأسر حالة من التوتر الشديد بعد أن تم تأجيل النتائج إلي الأسبوع القادم علي أن يتم اعتمادها رسميًا رفعها علي موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس لجميع طلبة وطالبات أولي ثانوي.

نتيجة الصف الأول الثانوي العام برقم الجلوس

ومن الجدير بالذكر أن الصف الأول الثانوي شهد هذا العام ولأول مرة الامتحان الإلكتروني عبر التابليت الإلكتروني الذي صرح به وزير التربية والتعليم ضمن الخطة التطويرية للتعليم في مصر، ومرت فترة الامتحانات بدون تواجد أي شكاوى بخصوص الطلاب أو الامتحانات ومدي صعوبتها وسهولتها علي الطلاب، بينما تُقام حاليا عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كيفية الوصول وتحديد الرابط الرسمي من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الطلاب.

رابط وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج أولي ثانوي

وسوف نوضح لكم الرابط الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم من أجل جميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة وللدخول اضغط علي “رابط وزارة التربية والتعليم“.

ونقوم من خلال موقعنا بالبحث عن الروابط الرسمية الجديدة والتي يتم رفع عليها النتائج الخاصة بالطلبة الطالبات في كافة المحافظات، وقد أكدت مصادر موثوقة داخل وزارة التعليم أن نسبة النجاح مرتفعة هذا العام علي عكس ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بانخفاض نسبة النجاح بسبب الامتحان علي التابليت.